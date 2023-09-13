الأصابعة ترسل شحنة مساعدات إلى البلديات المتضررة من «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أرسلت بلدية الأصابعة شحنة مساعدات غذائية وطبية إلى البلديات المتضررة جراء الفيضانات والسيول شرق البلاد، على ما أعلنت، اليوم الأربعاء، بلدية بنغازي.

وقالت البلدية، في بيان، إن مراقب الاقتصاد والتجارة ببنغازي جمعة الرقاص، ورئيس الفرع البلدي في سيدي خليفة عوض نجم، استقبلا، أمس الثلاثاء، شحنة مساعدات غذائية وطبية قادمة من بلدية الأصابعة، دون أن توضح كمية المساعدات وعددها.

وأمس الثلاثاء، انطلقت من مدينة سبها القافلة الثانية للمساعدات المقدمة من أهالي المنطقة الجنوبية لدعم ومساندة المتضررين من العاصفة «دانيال» في مناطق شرق ليبيا، التي شهدت موجة من التقلبات الجوية الحادة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

الاتحاد الدولي للصليب الأحمر: 10 آلاف مفقود في ليبيا جراء عاصفة «دانيال»

وأوضح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أمس الثلاثاء، أن عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات التي شهدتها ليبيا خلال اليومين الماضيين وصل إلى «10 آلاف شخص» حتى الآن، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلي «بشكل هائل».

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ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول في المنظمة، طارق رمضان، قوله للصحفيين في جنيف خلال اتصال عبر الفيديو من تونس: «حصيلة القتلى ضخمة، وقد تصل إلى الآلاف. نؤكد من مصادرنا المستقلة للمعلومات أن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف شخص حتى الآن».

وشهدت مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر، مساء الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق عديد المساكن، وانهيار البنية التحتية جراء العاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مناطق شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للمناطق المنكوبة، وجهود الإنقاذ البحري من أجل انتشال الضحايا والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

شحنة مساعدات مقدمة من بلدية الأصابعة في طريقها إلى البلديات المتضررة من العاصفة «دانيال»، 12 سبتمبر 2023. (بلدية بنغازي)

شحنة مساعدات مقدمة من بلدية الأصابعة في طريقها إلى البلديات المتضررة من العاصفة «دانيال»، 12 سبتمبر 2023. (بلدية بنغازي)