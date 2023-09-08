صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل الفرق الفنية التابعة للشركة العامة للكهرباء أعمالها في صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية في مدينة طرابلس.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة، أن الفرق الفنية قامت بصيانة الكوابل لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات «ليد» الموفرة للطاقة بجزيرة دوران سوق الثلاثاء.

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وأضافت الشركة أن هذه العملية تأتي ضمن خطتها لتجديد وصيانة أعمدة الإنارة ذات جودة عالية بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتعزيز استقرار الشبكة، منوهة إلى أنها ستستمر لتشمل جميع المدن والمناطق الليبية وفق الجدول الزمني.

صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية في مدينة طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية في مدينة طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية في مدينة طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)