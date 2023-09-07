نقل شحنة معدات كهربائية إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، نقل شحنة معدات كهربائية من مخازنها الرئيسية إلى مدينة سرت وذلك لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن ذلك يأتي ضمن جهودها لتوفير الاحتياجات اللازمة لجميع المناطق وفق الخطط المجدولة.

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وقبل أسبوع، أجرى فنيو شركة الكهرباء أعمال صيانة لخطوط جهد «66 ك.ف» داخل محطة خزان القرضابية في مدينة سرت. ونفذت أعمال الصيانة الفرق الفنية بدائرة شبكات الجهد المتوسط، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

نقل معدات كهرباء من مخازن شركة الكهرباء إلى سرت، 7 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

نقل معدات كهرباء من مخازن شركة الكهرباء إلى سرت، 7 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

نقل معدات كهرباء من مخازن شركة الكهرباء إلى سرت، 7 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)

نقل معدات كهرباء من مخازن شركة الكهرباء إلى سرت، 7 سبتمبر 2023. (شركة الكهرباء)