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صيانة خطوط كهرباء في سرت.. وتشغيل مخارج جديدة من محطة بزليتن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 02:43 مساء
صيانة خطوط كهرباء في سرت.. وتشغيل مخارج جديدة من محطة بزليتن
جانب من أعمال الصيانة الكهربائية في سرت وزليتن. (الشركة العامة للكهرباء)
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أكدت الشركة العامة للكهرباء إجراء أعمال صيانة لخطوط جهد 66 كيلو فولت داخل محطة خزان القرضابية في مدينة سرت.

وقالت الشركة، في بيان، إن الصيانة جرت عن طريق الفرق الفنية بدائرة شبكات الجهد المتوسط، مشيرة إلى اهتمامها بالمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق.

تشغيل مخارج جديدة في زليتن 
لفت البيان إلى تشغيل الفرق الفنية كذلك ثلاثة مخارج 11 كيلو فولت من محـطة مجمع الملاعب جهد 11/30 كيلو فولت في مدينة زليتن.

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كما أشارت الشركة إلى استمرارية التغذية الكهربائية لكل المواطنين، والمحافظة على استقرار الشبكة في مختلف المناطق، ورفع كفاءتها.

جانب من أعمال الصيانة الكهربائية في سرت وزليتن. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة الكهربائية في سرت وزليتن. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة الكهربائية في سرت وزليتن. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة الكهربائية في سرت وزليتن. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة الكهربائية في سرت وزليتن. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة الكهربائية في سرت وزليتن. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة الكهربائية في سرت وزليتن. (الشركة العامة للكهرباء)
جانب من أعمال الصيانة الكهربائية في سرت وزليتن. (الشركة العامة للكهرباء)
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