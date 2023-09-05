مجلس الدولة يشكل لجنة لمتابعة نتائج تحقيقات لقاء «المنقوش - كوهين»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام حول لقاء «المنقوش - كوهين»، مؤكداً ضرورة الإسراع في نشر نتائج التحقيقات ومعاقبة المتورطين في أي «تواصل مشبوه مع الكيان الصهيوني»، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس على هامش جلسته الرسمية التسعين، لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال المجلس الأعلى في بيان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المجلس والنائب الأول مسعود عبيد والنائب الثاني عمر العبيدي ومقرر المجلس بلقاسم دبر، ناقشوا اليوم بمقر المجلس في العاصمة طرابلس تداعيات لقاء «المنقوش - كوهين».

وأضاف البيان أنه تقرر تعليق الجلسة التسعين إلى يوم الإثنين المقبل وذلك لمناقشة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) وسُبل تهيئة الظروف لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الشعب الليبي.

المجلس الأعلى للدولة يدين التواصل مع الكيان الصهيوني ويشكل لجنة برلمانية

في سياق متوازٍ، نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، اليوم، إيجازًا صحفيًا أكد فيه «إدانة التواصل مع الكيان الصهيوني وتحميل المسؤولية المباشرة للمتورطين به».

ودعا المجلس خلال الإيجاز الصحفي، إلى «ضمان حق التظاهر السلمي، وفقًا للتشريعات الليبية الناجزة، مشددًا على إدانته كل عمليات الاعتقال التعسفي»، لافتًا إلى « تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام الليبي فيما يتعلق بالتواصل المشبوه مع الكيان الصهيوني».

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لقاء المنقوش كوهين يفجر الغضب في الشارع الليبي

ويوم 20 من أغسطس الماضي، التقت المنقوش بنظيرها الإسرائيلي سرًا في العاصمة الإيطالية، فيما سربت وسائل إعلام إسرائيلية اللقاء، وقالت إنه مرتب بشكل مسبق على أعلى مستوى دبلوماسي، كاشفة عن 4 لقاءات أجراها مسؤولون ليبيون سابقون مع نظرائهم في تل أبيب، فيما لم يتسن لـ«الوسط» التحقق من هذه المزاعم.

وفجر لقاء «المنقوش - كوهين» موجة غضب عارم في الشارع الليبي الذي شهد تظاهرات منددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، ورفع خلالها المتظاهرون لافتات طالبت بعزل النقوش، كما أحرقوا صورتها وصور العلم الإسرائيلي.

النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في اللقاء

وعلى إثر الغضب، قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الأحد الماضي، إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًا وإحالتها إلى التحقيق، وتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، بحسب نص القرار رقم «368» لسنة 2023. وحدد القرار مهمة اللجنة في التحقيق إداريًا مع وزيرة الخارجية على أن تحيل اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام، غير أن هذا الأجل انتهى ولم تعلن بعد اللجنة نتائج أعمالها.

والسبت الماضي، أعلن مكتب النائب العام تشكيل لجنة تقصي فيما يخص لقاء المنقوش وكوهين، واستجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء، فيما لم يجرى الإعلان عن نتائج التحقيق بعد.

بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة خلال الجلسة التسعين للمجلس 5 سبتمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)