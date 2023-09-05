  • Alwasat News
Atwasat

مجلس الدولة يشكل لجنة لمتابعة نتائج تحقيقات لقاء «المنقوش - كوهين»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 سبتمبر 2023, 10:01 مساء
مجلس الدولة يشكل لجنة لمتابعة نتائج تحقيقات لقاء «المنقوش - كوهين»
رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة خلال حضوره الجلسة التسعين للمجلس 5 سبتمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
alwasat radio

أعلن المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة، اليوم الثلاثاء،  تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام حول لقاء «المنقوش - كوهين»، مؤكداً ضرورة الإسراع في نشر نتائج التحقيقات ومعاقبة المتورطين في أي «تواصل مشبوه مع الكيان الصهيوني»، وذلك خلال اجتماع عقده المجلس على هامش جلسته الرسمية التسعين، لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال المجلس الأعلى في بيان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المجلس والنائب الأول مسعود عبيد والنائب الثاني عمر العبيدي ومقرر المجلس بلقاسم دبر، ناقشوا اليوم بمقر المجلس في العاصمة طرابلس تداعيات لقاء «المنقوش - كوهين».

وأضاف البيان أنه تقرر تعليق الجلسة التسعين إلى يوم الإثنين المقبل وذلك لمناقشة نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) وسُبل تهيئة الظروف لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تلبي تطلعات الشعب الليبي.

المجلس الأعلى للدولة يدين التواصل مع الكيان الصهيوني ويشكل لجنة برلمانية
في سياق متوازٍ، نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، اليوم، إيجازًا صحفيًا أكد فيه «إدانة التواصل مع الكيان الصهيوني وتحميل المسؤولية المباشرة للمتورطين به».

ودعا المجلس خلال الإيجاز الصحفي، إلى «ضمان حق التظاهر السلمي، وفقًا للتشريعات الليبية الناجزة، مشددًا على إدانته كل عمليات الاعتقال التعسفي»، لافتًا إلى « تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام الليبي فيما يتعلق بالتواصل المشبوه مع الكيان الصهيوني».

الدبيبة: المنقوش أخلصت للوطن لكن أطرافا كثيرة استغلت ما حدث في روما لتصفية حسابات سياسية ضيقة
الدبيبة: ما حدث في روما أمر جلل يستلزم ردًا قاسيًا ليكون درسًا تجاه مقدسات الأمة (فيديو)
الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق
وقفة احتجاجية في مصراتة ضد لقاء المنقوش وكوهين
«حماس» نقلا عن المنفي: من يتجاوز الخط الأحمر تجاه فلسطين لا يعبر عن سياسة ليبيا الرسمية
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

لقاء المنقوش كوهين يفجر الغضب في الشارع الليبي
ويوم 20 من أغسطس الماضي، التقت المنقوش بنظيرها الإسرائيلي سرًا في العاصمة الإيطالية، فيما سربت وسائل إعلام إسرائيلية اللقاء، وقالت إنه مرتب بشكل مسبق على أعلى مستوى دبلوماسي، كاشفة عن 4 لقاءات أجراها مسؤولون ليبيون سابقون مع نظرائهم في تل أبيب، فيما لم يتسن لـ«الوسط» التحقق من هذه المزاعم.

وفجر لقاء «المنقوش - كوهين» موجة غضب عارم في الشارع الليبي الذي شهد تظاهرات منددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، ورفع خلالها المتظاهرون لافتات طالبت بعزل النقوش، كما أحرقوا صورتها وصور العلم الإسرائيلي.

النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في اللقاء
وعلى إثر الغضب، قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة الأحد الماضي، إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيًا وإحالتها إلى التحقيق، وتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، بحسب نص القرار رقم «368» لسنة 2023. وحدد القرار مهمة اللجنة في التحقيق إداريًا مع وزيرة الخارجية على أن تحيل اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه ثلاثة أيام، غير أن هذا الأجل انتهى ولم تعلن بعد اللجنة نتائج أعمالها.

والسبت الماضي، أعلن مكتب النائب العام تشكيل لجنة تقصي فيما يخص لقاء المنقوش وكوهين، واستجواب من جرت دعوتهم إلى اللقاء، فيما لم يجرى الإعلان عن نتائج التحقيق بعد.

بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة خلال الجلسة التسعين للمجلس 5 سبتمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة خلال الجلسة التسعين للمجلس 5 سبتمبر 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة

السعودية تمدّد خفض إنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة
دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي

دراسة: رجل من ثلاثة حول العالم مصاب بفيروس الورم الحليمي
يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات

يشبه «القرصان».. صورة تحول شولتس إلى مادة للنكات
قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها

قطعان الذئاب تهدد أوروبا.. ومطالبات برفع الحماية عنها
غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة

غوتيريس يدعو إلى جعل أفريقيا «قوة عظمى» في مجال الطاقة المتجددة
شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)

شاهد.. الفيضانات تغرق إسبانيا وتتسبب بمقتل 3 أشخاص (فيديو وصور)
التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي

التونسية أنس جابر تودع بطولة أميركا المفتوحة للتنس من ثمن النهائي
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020

هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020
تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)

تشريح القنفذ ـ القذافي والقنفذ (3)
نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان

نيمار: عشت مع ميسي الجحيم في باريس سان جيرمان
حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة انتهاء لجنة «6+6» من وضع قوانين الانتخابات
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء

9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء
جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات

جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات
للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا

للمرة الأولى.. عمليات تغيير الصمام الأورطي عبر القسطرة في ليبيا
نتائج واعدة لعلاج تجريبي يقضي على السمنة

نتائج واعدة لعلاج تجريبي يقضي على السمنة
«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في الهند بتهمة الاختلاس
حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في الهند بتهمة الاختلاس
مجلس الدولة يشكل لجنة لمتابعة نتائج تحقيقات لقاء «المنقوش - كوهين»
مجلس الدولة يشكل لجنة لمتابعة نتائج تحقيقات لقاء «المنقوش - ...
«النواب»: إقرار مشروع قانون بشأن الدين العام وآخر لميزانية التنمية
«النواب»: إقرار مشروع قانون بشأن الدين العام وآخر لميزانية ...
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافلات (فيديو)
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ ...
«المركزي»: 2.2 مليار دينار ترتيبات مالية استثنائية لمؤسسة النفط و4.5 مليار لشركة الكهرباء
«المركزي»: 2.2 مليار دينار ترتيبات مالية استثنائية لمؤسسة النفط ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
المزيد
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الانسداد السياسي مهمة باتيلي قريبا؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينهي الانسداد السياسي مهمة باتيلي ......
«المركزي»: تدني الإيرادات المحلية خلال شهر أغسطس المنقضي
«المركزي»: تدني الإيرادات المحلية خلال شهر أغسطس المنقضي...
تكالة: لا مناص من إشراك كافة الأطراف لضمان تنفيذ مخرجات لجنة «6+6»
تكالة: لا مناص من إشراك كافة الأطراف لضمان تنفيذ مخرجات لجنة......
«المركزي»: 2.2 مليار دينار ترتيبات مالية استثنائية لمؤسسة النفط و4.5 مليار لشركة الكهرباء
«المركزي»: 2.2 مليار دينار ترتيبات مالية استثنائية لمؤسسة ......
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة لنبذ الخلافلات (فيديو)
في أول جلسة رسمية برئاسته.. تكالة يدعو أعضاء مجلس الدولة ......
المزيد