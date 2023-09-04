  • Alwasat News
Atwasat

الويبة يوضح حقيقة وجود علم قوس قزح وحرية اعتناق الأديان بكتاب التربية الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 07:21 مساء
الويبة يوضح حقيقة وجود علم قوس قزح وحرية اعتناق الأديان بكتاب التربية الإسلامية
مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، الدكتور كامل الويبة يتحدث في مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، الإثنين 4 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

قال مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، الدكتور كامل الويبة، إن كتاب التربية الدينية الإسلامية للصف الثالث الثانوي لسنة 2023 يخلو من الدرس المعنون بـ«الحريات في الإسلام»، وذلك بعد جدل أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود جملة «اعتناق ما يشاء من الأديان» في سياق التعريف بالحريات في الإسلام.

وأوضح الويبة، في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، أن النسخة التي تحتوي على هذا الدرس ترجع للعام 2017- 2018، لكن لجان التنقيح التي شكلتها الوزارة أثمرت عن تدارك عدة أخطاء ومآخذ، من بينها ألوان قوس قزح فُهمت على أنها «علم المثليين» جنسيًا.

وتابع أن «هذه الظاهرة الربانية التي تدل على المطر تتكون من قوس وسبعة ألوان، و(الشعار المنبوذ) جرى تصميمه من ستة ألوان، لكن ما هو موجود في كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني الابتدائي خمسة ألوان فقط».

وفي سياق آخر، أشار إلى وصول الكتاب المدرسي للمؤسسات التعليمية كافة قبل بدء العام الدراسي بنسبة 100%.

- الويبة: تشكيل لجان لمعالجة الأخطاء الكبيرة بالمناهج الدراسية
- الويبة: المناهج التعليمية الليبية «جيدة».. ونتوقع تغييرها العام المقبل

وسبق أن أكد مدير مركز المناهج التعليمية معالجة الأخطاء في المناهج الدراسية خلال العام الجاري، من خلال لجان جرى تشكيلها، وإقامة وزارة التعليم والمركز 23 ورشة عمل في عموم مناطق ليبيا، جرى تتويجها بورشة موحدة بعنوان «نحو تعليم أفضل»، وخلصت إلى وجود ثلاثة أنواع من الأخطاء في المناهج الدراسية (البسيطة والمتوسطة والكبيرة)؛ حيث جرى معالجة البسيطة والمتوسطة، وتشكيل لجان لكل مادة دراسية تضم عضو هيئة تدريس وموجّهًا ومدرسًا، لمعالجة الأخطاء الكبيرة.

صورة متداولة من كتاب التربية الدينية الإسلامية للصف الثاني الابتدائي يُعتقد احتواؤه على علم قوس قزح (فيسبوك)
صورة متداولة من كتاب التربية الدينية الإسلامية للصف الثاني الابتدائي يُعتقد احتواؤه على علم قوس قزح (فيسبوك)
صفحة بكتاب التربية الدينية الإسلامية للصف الثالث الثانوي يظهر وجود جملة «اعتناق ما يشاء من الأديان» في تعريف درس «الحريات في الإسلام» (فيسبوك)
صفحة بكتاب التربية الدينية الإسلامية للصف الثالث الثانوي يظهر وجود جملة «اعتناق ما يشاء من الأديان» في تعريف درس «الحريات في الإسلام» (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة

بوشناق يلتقي الجمهور الليبي غدًا في باب البحر بالمدينة القديمة
الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية

الكوني: تأخير تنفيذ مشروع السكك الحديدية آثاره سلبية على مشاريع التنمية
9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء

9 ملفات مهمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأربعاء
«بوابة الوسط» تقدم أجندة مباريات حاسمة في تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز

«بوابة الوسط» تقدم أجندة مباريات حاسمة في تصفيات الصعود للدوري الليبي الممتاز
«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة

«الذكاء الصناعي أفق لايحده إلا الشعر».. محاضرة في بيت نويجي للثقافة
جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات

جرائم الاحتلال في القدس خلال أغسطس.. قتل أطفال واعتقال العشرات
إردوغان يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

إردوغان يصل روسيا لإجراء محادثات مع بوتين
أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض

أطول مهمة لرائد عربي في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يعود إلى الأرض
«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)

«يحكى أنَّ»: دكتورة هنية الكاديكي (الجزء الأول)
«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟

«تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جننوب ليبيا.. من المسؤول؟
شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة

شاهد.. عدسة قناة الوسط ترصد أجواء مهرجان ليبيا الصيفي لكرة السلة
«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف

«اقتصاد بلس»: انقلاب النيجر يهدد 3 مشاريع كبرى مع ليبيا بالتوقف
«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني

«نسخة إلى الرأي العام»: تزايد ترهيب وتهديد المجتمع المدني
بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من على مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة

بالفيديو: سائق «لادا» يقفز من على مبنى بارتفاع 50 قدما وينجو بأعجوبة
كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا

كاريكاتير خيري - انتفاضة أفريقية ضد فرنسا
«ذي إيكوالايزر 3» ينتزع من «غران توريسمو» صدارة شباك تذاكر هوليوود

«ذي إيكوالايزر 3» ينتزع من «غران توريسمو» صدارة شباك تذاكر هوليوود
آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بـ«ريمونتادا» رائعة في الدوري الإنجليزي
شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا

شاهد.. إسبانيا تودع مونديال السلة.. وأميركا تسقط أمام ليتوانيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الويبة يوضح حقيقة وجود علم قوس قزح وحرية اعتناق الأديان بكتاب التربية الإسلامية
الويبة يوضح حقيقة وجود علم قوس قزح وحرية اعتناق الأديان بكتاب ...
دفن 9 جثث لأجانب ومجهولين بمقبرة الهواري في بنغازي
دفن 9 جثث لأجانب ومجهولين بمقبرة الهواري في بنغازي
الأمم المتحدة تدعو «القيادة العامة» لوقف عاجل وفوري لإخلاء سكان في «بنغازي»
الأمم المتحدة تدعو «القيادة العامة» لوقف عاجل وفوري لإخلاء سكان ...
حكومة حماد تسلم تجهيزات لتشغيل شبكات المياه في 4 بلديات
حكومة حماد تسلم تجهيزات لتشغيل شبكات المياه في 4 بلديات
تحرير 10 سوريين مخطوفين في رقدالين وضبط ثلاثة متهمين
تحرير 10 سوريين مخطوفين في رقدالين وضبط ثلاثة متهمين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن
مصدر لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن...
المزيد
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020
هرب من طرابلس إلى بنغازي.. القبض على قاتل ابن عمه عام 2020...
شاهد في «هنا ليبيا»: خطة لتأمين طبرق وورشة عمل عن الجرائم الإلكترونية بزليتن
شاهد في «هنا ليبيا»: خطة لتأمين طبرق وورشة عمل عن الجرائم ......
حماد يصدر تعليماته ببدء أعمال الإعمار والصيانة في بلدية سلوق
حماد يصدر تعليماته ببدء أعمال الإعمار والصيانة في بلدية سلوق...
تحرير 10 سوريين مخطوفين في رقدالين وضبط ثلاثة متهمين
تحرير 10 سوريين مخطوفين في رقدالين وضبط ثلاثة متهمين...
حكومة حماد تسلم تجهيزات لتشغيل شبكات المياه في 4 بلديات
حكومة حماد تسلم تجهيزات لتشغيل شبكات المياه في 4 بلديات...
المزيد