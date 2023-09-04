الويبة يوضح حقيقة وجود علم قوس قزح وحرية اعتناق الأديان بكتاب التربية الإسلامية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، الدكتور كامل الويبة، إن كتاب التربية الدينية الإسلامية للصف الثالث الثانوي لسنة 2023 يخلو من الدرس المعنون بـ«الحريات في الإسلام»، وذلك بعد جدل أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود جملة «اعتناق ما يشاء من الأديان» في سياق التعريف بالحريات في الإسلام.

وأوضح الويبة، في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، أن النسخة التي تحتوي على هذا الدرس ترجع للعام 2017- 2018، لكن لجان التنقيح التي شكلتها الوزارة أثمرت عن تدارك عدة أخطاء ومآخذ، من بينها ألوان قوس قزح فُهمت على أنها «علم المثليين» جنسيًا.

وتابع أن «هذه الظاهرة الربانية التي تدل على المطر تتكون من قوس وسبعة ألوان، و(الشعار المنبوذ) جرى تصميمه من ستة ألوان، لكن ما هو موجود في كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني الابتدائي خمسة ألوان فقط».

وفي سياق آخر، أشار إلى وصول الكتاب المدرسي للمؤسسات التعليمية كافة قبل بدء العام الدراسي بنسبة 100%.

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وسبق أن أكد مدير مركز المناهج التعليمية معالجة الأخطاء في المناهج الدراسية خلال العام الجاري، من خلال لجان جرى تشكيلها، وإقامة وزارة التعليم والمركز 23 ورشة عمل في عموم مناطق ليبيا، جرى تتويجها بورشة موحدة بعنوان «نحو تعليم أفضل»، وخلصت إلى وجود ثلاثة أنواع من الأخطاء في المناهج الدراسية (البسيطة والمتوسطة والكبيرة)؛ حيث جرى معالجة البسيطة والمتوسطة، وتشكيل لجان لكل مادة دراسية تضم عضو هيئة تدريس وموجّهًا ومدرسًا، لمعالجة الأخطاء الكبيرة.

صورة متداولة من كتاب التربية الدينية الإسلامية للصف الثاني الابتدائي يُعتقد احتواؤه على علم قوس قزح (فيسبوك)

صفحة بكتاب التربية الدينية الإسلامية للصف الثالث الثانوي يظهر وجود جملة «اعتناق ما يشاء من الأديان» في تعريف درس «الحريات في الإسلام» (فيسبوك)