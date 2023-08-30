وفد أممي يبحث في بنغازي أزمة النازحين وتنسيق عمل المنظمات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وفد من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مع عدد من المسؤولين في مدينة بنغازي «أزمة النزوح الداخلي، وسبل تعزيز الروابط مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية، لإيجاد حلول مستدامة للأزمة»، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك»،

وشارك في الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الخارجية في مدينة بنغازي، نائب وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات الدولية، ووكيل ديوان المجلس البلدي بنغازي، ومدير مكتب عميد البلدية.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء يستهدف «تنظيم عمل المنظمات الدولية داخل الأراضي الليبية، وتذليل الصعاب التي تواجهها، لضمان استمرار أنشطتها وبرامجها الإنسانية، بما لا يتعارض مع هيبة الدولة الليبية وسيادتها».

و أضافت أن الوفد الأممي ضم «مدير مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، روبرت بايبر، ومساعد الأمين العام المستشار الخاص للأمين العام المعني بحلول النزوح الداخلي، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام منسقة الأمم المتحدة المقيمة والشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون».

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278 ألف نازح داخلي في ليبيا

أجبرت ظروف النزاعات المسلحة والاقتتال الداخلي في ليبيا آلاف الأسر على النزوح من مناطقهم، تاركين منازلهم وحياتهم المستقرة، بحثا عن فرص للنجاة.

وسلطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، في تقرير لها، الضوء على الأوضاع الإنسانية للنازحين، معتبرة أن الاضطرابات التي يعانيها هؤلاء النازحون تترك آثارا سلبية على صحتهم النفسية حتى بعد عودتهم إلى منازلهم.

وتتسع دائرة المعاناة التي يعيشها النازحون، المقدّر عددهم بنحو 278 ألف شخص، وفق تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لتشمل ظروفا معيشية صعبة لا تقف عند حد نقص الخدمات الأساسية اللازمة للحياة مثل الكهرباء والسكن الملائم، ولكنها تصل إلى حد التشتت العائلي، وانفصال بعض أفراد البيت الواحد عن بعضهم البعض.

وبحسب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، قصي الوزني، هناك 220 ألف نازح لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم، وأن أعدادا قليلة فقط هي التي عادت إلى مناطقها نتيجة قرار وقف إطلاق النار.