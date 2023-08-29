بالأسماء.. أوائل الثانوية العامة على مستوى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أسماء الطلاب الأوائل على مستوى ليبيا في شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني للعام الدراسي 2022 - 2023.

ونشرت الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، صورا لقوائم الطلاب المتفوقين.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة

وفي 25 يوليو الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم موسى المقريف اعتماد نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بنسبة نجاح عامة بلغت 62.50%، وتراوحت نسب النجاح في الأقسام بواقع 67.72% للعلمي، و43.48% للأدبي، و28.48% للديني.

- بالأسماء.. أوائل الشهادة الثانوية العامة في سرت

- المقريف: 62.50% نسبة النجاح في الثانوية العامة

وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي 123 ألفا و264 طالبا وطالبة، نجح منهم 77042، بينما وصل عدد المتقدمين لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بالمدارس الليبية بالخارج إلى 855 طالبا وطالبة، نجح منهم 629، بنسبة نجاح عامة بلغت 73.57%، على ما أعلن مدير المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود.

قائمة بأسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى ليبيا، 29 أغسطس 2023، (التعليم)

قائمة بأسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى ليبيا، 29 أغسطس 2023، (التعليم)

قائمة بأسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى ليبيا، 29 أغسطس 2023، (التعليم)

قائمة بأسماء أوائل الثانوية العامة على مستوى ليبيا، 29 أغسطس 2023، (التعليم)