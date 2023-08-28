«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه مع بيرنز

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

نقلت وكالة «أسوشيتد برس»، اليوم الإثنين، عن مسؤول حكومي ليبي، أن رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة ناقش تطبيع العلاقات مع تل أبيب للمرة الأولى خلال اجتماع مع مدير وكالة المخابرات المركزية «سي آي إيه» وليام بيرنز الذي زار طرابلس يناير الماضي.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث مع وسائل الإعلام، إن «بيرنز اقترح أن تنضم حكومة الدبيبة إلى مجموعة الدول العربية الأربع التي طبعت العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة في العام 2020».

وكشف المصدر أن «الدبيبة أعطى موافقة مبدئية على الأمر، لكنه قال إنه يشعر بالقلق إزاء رد الفعل الشعبي العنيف في دولة معروفة بدعمها القضية الفلسطينية».

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وأثارت الأنباء عن اجتماع وزيرة الخارجية الموقوفة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين حالة واسعة من الغضب داخل ليبيا دفعت رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى وقف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.

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وأثار لقاء المنقوش وكوهين ردود فعل فورية واسعة في ليبيا، وموجة غضب عمت الشارع الليبي في مختلف مناطق البلاد، ما دفع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى اتخاذ قرار بإيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.

وأفاد مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، فجر الإثنين، بأن المنقوش غادرت البلاد من مطار معيتيقة الدولي على متن طائرة خاصة نوع «فالكون» تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى تركيا، في حين أكد جهاز الأمن الداخلي أنها «لم تمر عبر القنوات الرسمية» في المطار.

وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم «62» الصادر في العام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل»، وتنص مادته السابعة على: «الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها».