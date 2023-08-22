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شاهد في برنامج «فلوسنا»: ما حقيقة تأجير ميناء الخمس للجيش التركي؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 12:27 صباحا
شاهد في برنامج «فلوسنا»: ما حقيقة تأجير ميناء الخمس للجيش التركي؟
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 21 أغسطس 2023
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ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، ما تردد عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تأجير تركيا القاعدة البحرية في الخمس لمدة 99 عامًا لاستخدامها بحق الانتفاع لأغراض عسكرية، وهي المعلومات التي نفتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

جاء النفي في بيان مشترك للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري محمد السيوي، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني، بثته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

لكن قبل ذلك، نظَّم أهالي في مدينة الخمس احتجاجات على ما قالوا إنها محاولات لإخلاء الميناء من أجل تحويله إلى قاعدة عسكرية، وهو الموقف الذي تفاعل معه مجلس النواب، واعتبر قرارًا متداولاً للمدعي العسكري في هذا الإطار «باطلًا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه»، وذلك خلال جلسته في التاسع من أغسطس الجاري، ثم أخطر رئيس المجلس عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالقرار لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

ما الحقيقة وراء هذا الأمر، وهل تُخفي الحكومة أمرًا ما، وماذا لدى أهالي المدينة إزاء هذا الملف، وهو ما ناقشه البرنامج مع: رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي، وعميد بلدية الخمس علي الذيب.

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