حكومة الوحدة تنفي تأجير ميناء الخمس أو استخدامه قاعدة عسكرية لقوات أجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

نفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، تأجير ميناء الخمس أو استخدامه قاعدة عسكرية لأطراف أو قوات أجنبية، في أول رد رسمي بشأن ما تردد حول تأجير الميناء لتركيا ومنحها حق انتفاع لمدة 99 عامًا يتيح لها استخدام الميناء كقاعدة عسكرية.

جاء ذلك في بيان مشترك للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري محمد السيوي، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني، بثته منصة حكومتنا قبل قليل.

وأكد المسؤولون الثلاثة أن ما يثار حول تأجير ميناء الخمس، أو استخدامه لصالح قواعد عسكرية أجنبية «محض شائعات عارية من الصحة».

ومن جهته، ناشد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، وسائل الإعلام تحري المصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها لتجنب تهييج الرأي العام الليبي.

وأكد رئيس أركان القوات البحرية ورئيس مصلحة الموانئ أنه «لا مجال للعبث بميناء الخمس»، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتطوير الميناء، من أجل زيادة التبادل التجاري عبر الميناء مع دول الجوار وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الليبي.

مسؤول محلي ينفي تسريبات تركية عن تأجير قاعدة الخمس البحرية

- الدبيبة يوجه بمتابعة أوضاع الجرافات بميناء الخمس البحري

- عقيلة يخطر المنفي بقرار مجلس النواب بشأن ميناء الخمس التجاري

- تواصل الاحتجاجات على قرار غامض بخصوص ميناء الخمس (صور)



تأتي تلك التصريحات ردًا على ما يجري تداوله عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول تأجير تركيا القاعدة البحرية في الخمس لمدة 99 عامًا لاستخدامها بحق الانتفاع لأغراض عسكرية.

حكومة الوحدة تلتقي أعضاء المجلس البلدي

وفي وقت سابق اليوم التقى وفد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أعضاء المجلس البلدي الخمس وأعيان ووجهاء المدينة، وضم الوفد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، ورئيس جهاز الإسكان والمرافق، ومساعد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بحسب منصة «حكومتنا».

مسؤول ينفي تأجير القاعدة

وفي وقت سابق نفى عضو المجلس البلدي الخمس، ورئيس لجنة النظر في موضوع ميناء الخمس البحري جمعة علي دعباج صحة المعلومات المتداولة حول تأجير القاعدة البحرية في المدينة إلى تركيا، قائلًا إن «الأتراك ليس لديهم في المنطقة إلا مركز تدريب بموجب تعاقد مع وزارة الدفاع منذ العام 2015».

وأشار دعباج في تصريح لـ«بوابة الوسط» أمس الأربعاء، إلى الاجتماع الموسع لوزراء حكومة الوحدة الوطنية مع المجلس البلدي والأعيان والذي «سيناقش موضوع الميناء، إضافة إلى التعاقدات الخاصة بالبنية التحتية في المدينة»، كاشفًا تشكيل لجنة تضم وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد لحل الإشكالية بين الميناء التجاري والقاعد البحرية.

