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حكومة الوحدة تنفي تأجير ميناء الخمس أو استخدامه قاعدة عسكرية لقوات أجنبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 05:56 مساء
حكومة الوحدة تنفي تأجير ميناء الخمس أو استخدامه قاعدة عسكرية لقوات أجنبية
رئيس الأركان البحرية ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري والمتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة17 أغسطس2023 (فيسبوك)
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 نفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، تأجير ميناء الخمس أو استخدامه قاعدة عسكرية لأطراف أو قوات أجنبية، في أول رد رسمي بشأن ما تردد حول تأجير الميناء لتركيا ومنحها حق انتفاع لمدة 99 عامًا يتيح لها استخدام الميناء كقاعدة عسكرية.

 جاء ذلك في بيان مشترك للناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري محمد السيوي، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني، بثته منصة حكومتنا قبل قليل.

وأكد المسؤولون الثلاثة أن ما يثار حول تأجير ميناء الخمس، أو استخدامه لصالح قواعد عسكرية أجنبية «محض شائعات عارية من الصحة».
ومن جهته، ناشد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، وسائل الإعلام تحري المصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها لتجنب تهييج الرأي العام الليبي.
وأكد رئيس أركان القوات البحرية ورئيس مصلحة الموانئ أنه «لا مجال للعبث بميناء الخمس»، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتطوير الميناء، من أجل زيادة التبادل التجاري عبر الميناء مع دول الجوار وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الليبي.

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تأتي تلك التصريحات ردًا على ما يجري تداوله عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول تأجير تركيا القاعدة البحرية في الخمس لمدة 99 عامًا لاستخدامها بحق الانتفاع لأغراض عسكرية.

حكومة الوحدة تلتقي أعضاء المجلس البلدي  
وفي وقت سابق اليوم التقى وفد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أعضاء المجلس البلدي الخمس وأعيان ووجهاء المدينة، وضم الوفد وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، ووزير التربية والتعليم موسى المقريف، ووزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، ورئيس جهاز الإسكان والمرافق، ومساعد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بحسب منصة «حكومتنا».
مسؤول ينفي تأجير القاعدة
وفي وقت سابق نفى عضو المجلس البلدي الخمس، ورئيس لجنة النظر في موضوع ميناء الخمس البحري جمعة علي دعباج صحة المعلومات المتداولة حول تأجير القاعدة البحرية في المدينة إلى تركيا، قائلًا إن «الأتراك ليس لديهم في المنطقة إلا مركز تدريب بموجب تعاقد مع وزارة الدفاع منذ العام 2015».
وأشار دعباج في تصريح لـ«بوابة الوسط» أمس الأربعاء، إلى الاجتماع الموسع لوزراء حكومة الوحدة الوطنية مع المجلس البلدي والأعيان والذي «سيناقش موضوع الميناء، إضافة إلى التعاقدات الخاصة بالبنية التحتية في المدينة»، كاشفًا تشكيل لجنة تضم وزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد لحل الإشكالية بين الميناء التجاري والقاعد البحرية.
 

تحرك برلماني بشأن الميناء
وفي سياق متصل اعتبر مجلس النواب قرار المدعي العسكري ضم ميناء الخمس إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة «باطلًا وغير قانوني، ولا يجوز الاستمرار فيه»، وذلك خلال جلسته في التاسع من أغسطس الجاري، ثم أخطر رئيس المجلس عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالقرار لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وسبق ذلك صدور بيان منسوب لأهالي الخمس رفض تحويل الميناء التجاري في المدينة إلى «قاعدة عسكرية»، مطالبًا الجهات المعنية بوقف أعمال إخلاء الميناء، مضيفًا أن الميناء يعد مصدر رزق لعديد المناطق وهي «الخمس، والجحاوات، وسيلين، والعمامرة، ومرغنة، والقره بوللي».

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