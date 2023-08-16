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«النهر الصناعي» يحذر من مخاطر تنذر بوقف إمداد المياه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 09:37 مساء
«النهر الصناعي» يحذر من مخاطر تنذر بوقف إمداد المياه
اجتماع أعضاء اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي 16 أغسطس2023 (صفحة الجهاز)
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حذرت اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، خلال اجتماع أعضائها، اليوم الأربعاء، من مخاطر تنذر باضطرار الجهاز إلى إيقاف الإمداد المائي، للحفاظ على سلامة المنظومات، بينها الاعتداءات على مكونات النهر، وتكرار حدوث أي إخفاقات جديدة في تمويله.

وقد ناقشت اللجنة الاحتياجات والمخاطر التي يمر بها المشروع في الوقت الراهن ومستقبليا، مؤكدة ضرورة وجود إستراتيجية مائية متكاملة، وتفعيل قانون التمويل رقم 10 لسنة 1983م، وقانون حماية المشروع رقم 7 لسنة 2021، حسب بيان المركز الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي.

من جهته، قدم رئيس اللجنة الإدارية، أحمد الديب، شرحاً وافياً عن مكونات ومنظومات المشروع.

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خطورة الاعتداءات على مكونات النهر

وشددت اللجنة، خلال الاجتماع، على خطورة الاعتداءات على مكونات النهر وتكرار حدوث أي إخفاقات جديدة، لافتة إلى أن ذلك يجعل الجهاز يضطر الى إيقاف الإمداد المائي، للحفاظ على سلامة المنظومات، حيث أصبحت تكاليف الإصلاحات عبئاً ثقيلاً على كاهل الجهاز، بحسب البيان.

وأثنت اللجنة الإدارية على الدور المهم لشركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء، كونها الذراع التنفيذية للمشروع، مطالبة بضرورة دعم الشركة، والسعي لحل المشاكل والعراقيل التي تواجهها.

بدوره، أكد النائب إبراهيم الزغيد أن مشروع النهر الصناعي ثروة قومية يجب حمايتها والمحافظة عليها، كون المشروع د المصدر الأول والوحيد للمياه في ليبيا.

وطالب الزغيد بإعداد مذكرة تفصيلية، لتسليمها لرئاسة مجلس النواب. كما أثنى على كل جهود مستخدمي الجهاز والشركات التابعة له، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

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