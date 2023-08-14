الأمم المتحدة تسلم مدرسة جديدة لبلدية سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

سلَّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الإثنين، مدرسة جديدة لبلدية سرت، تضم ثمانية فصول دراسية، ومعملين اثنين، ومرافق خدمية وفناء.

جرى التوقيع على محضر تسليم واستلام مدرسة «نور المعرفة» بمحلة الرباط، من قبل عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومراقب التربية والتعليم سرت مفتاح عبدالكافي، ومشرف موقع مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصطفى أبوغرسة.

- الأمم المتحدة تنتهي من تطوير مدرسة «شهداء تاقرفت» في سرت

حضر مراسم التوقيع عضو المجلس البلدي سرت، متابع ملف التعليم والشباب صالح عيادة، وعضو المجلس البلدي سرت خالد بن حسين، ووكيل ديوان البلدية خميس الحوسين، ومدير قسم التخطيط بالمراقبة محمد الزليتني.



وأفادت إدارة الإعلام بالبلدية بأن مدرسة «نور المعرفة» جرى تنفيذها على مساحة قرابة 800 متر، في حين المساحة الإجمالية للمدرسة ومرافقها قرابة خمسة آلاف متر.

جانب من اجتماع لتسلم المدرسة الجديدة، الإثنين 14 أغسطس 2023 (بلدية سرت)