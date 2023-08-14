وقفة احتجاجية لعمال في «الحديد والصلب».. وتشكيل رابطة نقابية بديلة (صور)ِ

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الإثنين، إن عددًا من عمال الشركة شكلوا جسمًا نقابيًّا يحمل اسم «رابطة عمال الشركة الليبية للحديد والصلب».

وققة احتجاجية لعمال الحديد والصلب

وحسب بيان الشركة، فقد «نظم عدد من العمال وقفة احتجاجية استهجنوا فيها ممارسات من يسمون أنفسهم بالنقابة العامة لعمال الشركة الليبية للحديد والصلب»، ومعبرين «عن استيائهم وامتعاضهم من هكذا تصرفات».

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وأكد بيان العمال في الوقفة الاحتجاجية أن «من يتكلمون باسم هذا الجسم (النقابة العامة) لايمثلهم البتة». مشيرين إلى أن «رابطة عمال الشركة الليبية للحديد والصلب الجديدة مهمتها رعاية حقوق العمال والذود عنهم وعن مصالحهم، إلى حين انتخاب نقابة تؤول إليها المهام والاختصاصات ذات العلاقة بالعمل النقابي».

عمال في الشركة الليبية للحديد والصلب خلال وقفة احتجاجية، 14 أغسطس 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)

عمال في الشركة الليبية للحديد والصلب خلال وقفة احتجاجية، 14 أغسطس 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)

عمال في الشركة الليبية للحديد والصلب خلال وقفة احتجاجية، 14 أغسطس 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)