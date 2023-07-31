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شركة الحديد والصلب تصدر نحو 37 ألف طن لإيطاليا وألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 10:54 مساء
شركة الحديد والصلب تصدر نحو 37 ألف طن لإيطاليا وألمانيا
الشركة الليبية للحديد والصلب (صفحة الشركة على فيسبوك)
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أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الاثنين، تصدير نحو 37 ألف طن من الحديد المقولب على الساخن إلى كل من إيطاليا وألمانيا.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر حسابها على «فيسبوك»، أن الباخرة «S.Nibton» غادرت ميناء الشركة أمس الأحد محملة بأكثر من 27 ألف طن من الحديد المقولب على الساخن متجهة إلى ألمانيا.

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وأضافت أن الباخرة «Immensity» دخلت مساء اليوم الاثنين إلى ميناء الشركة لشحن ما يزيد عن 10 آلاف طن إلى إيطاليا من نفس المادة حديد «HBI».

وأكدت الشركة أنها أصبحت محط اهتمام عدد من الدول بمختلف قارات العالم، وذلك نظرًا لجودة منتجاتها من الحديد المقولب على الساخن وسلاسة التعامل، مشيرة إلى أن ذلك يرجع للجهود الكبيرة التي تبذل من كافة عمال الشركة حتى استطاعوا حجز مكانة مرموقة بين كبرى الشركات المعنية بهذا الشأن.

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