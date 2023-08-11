بلدية مصراتة: إغلاق جزيرة دوران الزباطي بالكامل نتيجة أعمال صيانة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية مصراتة اليوم الجمعة، إغلاق جزيرة دوران الزباطي بالكامل نتيجة أعمال إعادة رصف الأسفلت، على أن يعاد فتحها صباح غد السبت.

ونقلت البلدية عن مكتب المشروعات والشؤون الفنية التابع لها انتباه السادة المواطنين أن أعمال فتح الطريق بجزيرة دوران الزباطي سيكون صباح اليوم التالي.

ودعت البلدية المواطنين إلى تغيير مسارات الطرق التي يتبعونها وذلك حتى الانتهاء من المستهدف تنفيذه حرصًا على انسيابية الحركة المرورية.

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إغلاق حديقة مصرانة يومين

قبل ذلك، أعلن ديوان البلدية أن حديقة مصراتة المركزية ستقفل أبوابها يومي الأحد والإثنين المقبلين لغرض القيام بأعمال رش الأدوية الخاصة بمعالجة المسطحات الخضراء والأشجار لضمان سلامة الجميع.

كما سيجرى البدء في الترتيبات اللازمة وأعمال التجهيزات لفعاليات مهرجان صيف مصراتة الذي سيقام داخل الحديقة بداية من 19 حتى 26 أغسطس الجاري.