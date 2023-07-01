افتتاح 3 مشاريع ضمن خطة «عودة الحياة» بمصراتة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، ثلاثة مشاريع جديدة ضمن خطة «عودة الحياة» بمدينة مصراتة.

وشملت المشاريع افتتاح المرحلة الأولى من طريق «8» بمصراتة الذي يربط بين الطريق الدائري الرابع ومنطقة أبوروية مروراً بمنطقة زاوية المحجوب ذات الكثافة السكانية العالية، البالغ طوله 7500 متر، وعرضه 56 مترًا، وفق بيان صادر عن منصة «حكومتنا» الرسمية.

افتتاح حديقة «آب» بحلتها الجديدة بمصراتة (صور)

الدبيبة خلال افتتاح مركز مصراتة للقلب: تسلمنا قطاع الصحة شبه مشلول بالكامل

كما افتتاح الدبيبة كذلك حديقة «إب» بمنطقة المقاوبة التي تعد أحد أقدم المتنزهات في مصراتة، وكذلك متنزه «نسيم البحر» بنادي الصباح في منطقة زاوية المحجوب.

وفي وقت سابق، شارك الدبيبة في افتتاح مركز مصراتة التخصصي لعلاج أمراض القلب، وقال في كلمته خلال مراسم الافتتاح، إن النهوض بقطاع الصحة يُعد أكبر تحدٍ أمام حكومته، لافتاً إلى أن الحكومة تسلمت القطاع وهو «شبه مشلول بالكامل».

من افتتاح بعض المشاريع في مصراتة، 1 يوليو 2023. (حكومتنا)

من افتتاح بعض المشاريع في مصراتة، 1 يوليو 2023. (حكومتنا)

من افتتاح بعض المشاريع في مصراتة، 1 يوليو 2023. (حكومتنا)

من افتتاح بعض المشاريع في مصراتة، 1 يوليو 2023. (حكومتنا)

من افتتاح بعض المشاريع في مصراتة، 1 يوليو 2023. (حكومتنا)

من افتتاح بعض المشاريع في مصراتة، 1 يوليو 2023. (حكومتنا)

من افتتاح بعض المشاريع في مصراتة، 1 يوليو 2023. (حكومتنا)

من افتتاح بعض المشاريع في مصراتة، 1 يوليو 2023. (حكومتنا)