رحيل المحامي الليبي المعروف إبراهيم الغويل

القاهرة - بوابة الوسط

توفى في القاهرة صباح الجمعة المحامي الليبي المعروف، إبراهيم الغويل عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

ونعى نجل الراحل حافظ الغويل والده على صفحته بموقع (X) تويتر سابقًا، مشيرًا إلى أن صحة والده قد تدهورت الأسابيع الأخيرة، جراء وعكة صحية ألمت به.

ويعد الغويل من جيل المحامين الليبيين الرواد، وهو من النخبة الثقافية الليبية؛ إذ عرف بنشاطه السياسي والثقافي، منذ حقبة الستينيات، وكان من قياديي التيار القومي الناصري، قبل أن تزداد شهرته بين الليبيين عندما كلف بقيادة فريق الدفاع الليبي في قضية تفجير طائرة البانام الأمريكية فوق بلدة لوكربي في ديسمبر 1988.

واتخذ إبراهيم الغويل من القاهرة مقرًا لإقامته بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي قبل 12 عامًا، وظل فيها حتى مماته.