ضبط شخص بحوزته أكثر من 14 ألف قرص مخدر في باطن الجبل...

تمكن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة في باطن الجبل من القبض على شخص يمتهن ترويج الأقراص المخدرة.
يدعى المتهم «ر أ أ ل»، ويحمل الجنسية الليبية، ويقيم في منطقة تندميرة، وجرى ضبطه وبحوزته 14895 قرصا مخدرا من نوع «لاريكا»، وفق بيان مقتضب صادر عن الجهاز.
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وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بما نسب إليه، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.
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