ضبط شخص بحوزته أكثر من 14 ألف قرص مخدر في باطن الجبل

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة في باطن الجبل من القبض على شخص يمتهن ترويج الأقراص المخدرة.

يدعى المتهم «ر أ أ ل»، ويحمل الجنسية الليبية، ويقيم في منطقة تندميرة، وجرى ضبطه وبحوزته 14895 قرصا مخدرا من نوع «لاريكا»، وفق بيان مقتضب صادر عن الجهاز.

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وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بما نسب إليه، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.