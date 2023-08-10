أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الخميس 10 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حافظت أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية على استقرارها مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.13 دينار مقارنة بـ5.14 المسجل أمس، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

- الدولار يحافظ على استقراره في السوق الموازية

أما متوسط سعر صرف اليورو فاستقر عند 5.58 دينار وهو السعر نفسه المسجل أمس الأربعاء، واستقر الجنيه الإسترليني أيضًا عند 6.50 دينار.

كما احتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي ظلت عند مستوى 0.19 دينار.