مهارات مكافحة غسل الأموال في ندوة نظمها «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط

نظم المصرف المركزي ندوة عن تعزيز مهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الليبية اليوم الأربعاء.

تحديد الأنشطة المالية المشبوهة

تهدف الورشة إلى تعزيز مهارات وحدات الامتثال في تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرفع من إمكاناتها في تحديد الأنشطة المالية المشبوهة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وفق بيان صحفي صادرة عن المصرف المركزي.

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افتتح الندوة محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصديق الكبير صباح اليوم الأربعاء بطرابلس والتي نظمتها وحدة المعلومات المالية الليبية بالتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بحضور مديري الامتثال ونوابهم بالمصارف التجارية الليبية.

من ندوة مكافحة غسيل الأموال في طرابلس، 9 أغسطس 2023. (المصرف المركزي)

صورة تذكارية من ندوة مكافحة غسيل الأموال في طرابلس، 9 أغسطس 2023. (المصرف المركزي)