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«المركزي»: توزيع 61 مليار دينار لفروع المصارف التجارية منذ بداية 2023 حتى نهاية يوليو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 06:55 مساء
«المركزي»: توزيع 61 مليار دينار لفروع المصارف التجارية منذ بداية 2023 حتى نهاية يوليو
أحد فروع مصرف الصحارى، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي توزيع 61 مليار دينار لفروع المصارف التجارية بجميع المدن الليبية خلال الفترة من بداية العام 2023 حتى نهاية يوليو الماضي.

وأضاف المصرف في بيان الإيراد والإنفاق الصادر، اليوم السبت، أن توزيع ذلك المبلغ جاء في إطار تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية لكل فروع المصارف التجارية.

كم عدد الصكوك الصادرة عبر نظام المقاصة الإلكترونية؟ 
وأشار إلى أن إجمالي عدد الصكوك المقبولة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ مليونًا و470 ألفًا و249 صكًا بقيمة تبلغ نحو 38.2 مليار دينار، نُفذت عبر 648 فرعًا مصرفيًّا ومركز مقاصة في جميع المناطق.

وبلغ عدد البطاقات المفعلة نحو مليونين و402 ألف بطاقة، وأجهزة نقاط البيع العاملة 44 ألفًا و951 جهازًا، وعدد العمليات على البطاقات نحو 25 مليون عملية بإجمالي حجم التداول بلغ 4.8 مليار دينار.

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24 مليون دينار حجم تداول إلكتروني
كما بلغ عدد المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف النقال 139 ألفًا و341 محفظة، وعدد نقاط القبول للمحافظ الإلكترونية 2950 نقطة قبول وبعدد العمليات على المحافظ 321 ألفًا و911 عملية بإجمالي حجم تداول بلغ 24 مليون دينار.

وقال المصرف إن نشر هذا البيان يأتي «في إطار استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية»، مضيفًا أنه يواصل جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة.

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