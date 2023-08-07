  • Alwasat News
Atwasat

من بنغازي.. «المالية العليا» تتفق على توحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 04:41 مساء
من بنغازي.. «المالية العليا» تتفق على توحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام
لقطة جماعية لأعضاء اللجنة المالية العليا في ختام اجتماعهم الثالث في بنغازي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

اتفق رئيس وأعضاء ونواب اللجنة المالية العليا «على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية وضمان الإفصاح الشامل والموحد».

جاء الإعلان عن الاتفاق في إيجاز صحفي صدر في ختام الاجتماع الثالث للجنة المالية العليا الذي عقد اليوم الإثنين في مدينة بنغازي برئاسة رئيس اللجنة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبحضور أعضاء اللجنة.

اعتماد اللائحة الداخلية للجنة المالية العليا
واعتمدت اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها الثالث «اللائحة الداخلية لتنظيم عملها» والتي أقرت خلال اجتماعها الثاني في طرابلس قبل أسبوع، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي بالخصوص. كما اطلعت اللجنة «على بيانات الإيرادات والإنفاق العام، وفقًا لتقارير عرضت من وزارتي المالية ومصرف ليبيا المركزي»، وفق الإيجاز الصحفي.

- الرئاسي: المنفي يتشاور مع بن قدارة بشأن عمل اللجنة المالية العليا
- في ثاني اجتماع برئاسة المنفي.. إقرار اللائحة الداخلية لعمل «اللجنة المالية العليا»
- اللجنة المالية العليا تطالب مدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية

وناقش أعضاء اللجنة المالية العليا خلال الاجتماع الثالث أعمال اللجان الفنية المكلفة بشأن متابعة أبواب الميزانية والملاحظات الفنية المتعلقة بها، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

كلمة المنفي خلال الاجتماع الثالث للجنة المالية العليا
وأكد رئيس اللجنة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال كلمته الافتتاحية للجلسة، أن استضافة مدينة بنغازي لاجتماع اللجنة «يأتي منسجمًا مع توجهها لعقد اجتماعاتها في كل المدن الليبية للتأكيد على البعد الوطني لأعمالها».

واعتبر المنفي «أن ترحيب الليبيين بإنشاء اللجنة وتنفيذ مهامها يُعد مؤشرًا إيجابيًّا على رغبة الليبيين في استئناف المشاريع الوطنية التنموية مع التزام الشفافية والإفصاح، ورفض العودة لحالة الحرب والانقسام، مهما كانت الظروف السياسية التي تعيشها البلاد».

الاجتماع الثالث للجنة المالية العليا في بنغازي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
الاجتماع الثالث للجنة المالية العليا في بنغازي، الإثنين 7 أغسطس 2023. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن الوليد

تأهل المروج والبرانس ووفاق أجدابيا إلى تصفيات الصعود للممتاز وهبوط خالد بن ...
وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها

وزير الخارجية المصري: الشعب السوداني لم يكن يوما طرفا في الحرب أو من مسبباتها
كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات

كتاب «مجلة ليبيا المصورة» في حوارية المركز الليبي للمحفوظات
«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار

«باربي».. أول عمل من إخراج امرأة تتجاوز عائداته العالمية مليار دولار
جواو فيليكس يوافق على الانضمام إلى الهلال السعودي

جواو فيليكس يوافق على الانضمام إلى الهلال السعودي
العراق يسعى لتحرك دولي ضد مسؤولين سابقين بسبب «سرقة القرن»

العراق يسعى لتحرك دولي ضد مسؤولين سابقين بسبب «سرقة القرن»
كاريكاتير خيري - المشري يُغادر رئاسة مجلس الدولة بعد 5 سنوات

كاريكاتير خيري - المشري يُغادر رئاسة مجلس الدولة بعد 5 سنوات
الشلماني: قضايا حل مجلس اتحاد الكرة منظورة أمام المحاكم ونمارس عملنا باستقلالية

الشلماني: قضايا حل مجلس اتحاد الكرة منظورة أمام المحاكم ونمارس عملنا باستقلالية
4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)

4 رسائل من تكالة في أول كلمة بعد فوزه برئاسة مجلس الدولة (فيديو)
أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»

أرسنال يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتوَّج بـ«الدرع الخيرية»
شاهد.. عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان في لقاء خاص مع قناة «الوسط»

شاهد.. عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان في لقاء خاص مع قناة «الوسط»
قصة وقراءتان

قصة وقراءتان
«أبل» تستعد لطرح «آيفون 15» في هذا الموعد

«أبل» تستعد لطرح «آيفون 15» في هذا الموعد
أكاديمي الحاسوب الذي أصبح رئيسًا لمجلس الدولة.. من هو محمد تكالة؟

أكاديمي الحاسوب الذي أصبح رئيسًا لمجلس الدولة.. من هو محمد تكالة؟
في مسألة اللغة والنص والمؤلف

في مسألة اللغة والنص والمؤلف
كاريكاتير حليم - رأي حر!

كاريكاتير حليم - رأي حر!
«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية

«كوبرنيكوس»: المحيطات تحطم رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية
5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة

5 أشياء وجودها يمكن أن يسبب خطراً في السيارة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس النواب يعتبر قرار المدعي العسكري بخصوص ميناء الخمس «باطلا»
مجلس النواب يعتبر قرار المدعي العسكري بخصوص ميناء الخمس «باطلا»
8 وفيات في حادث مروري على طريق الشويرف-براك الشاطئ
8 وفيات في حادث مروري على طريق الشويرف-براك الشاطئ
«النواب» يعلق جلسته نصف ساعة قبل استكمال نقاش قانون انتخاب رئيس الدولة
«النواب» يعلق جلسته نصف ساعة قبل استكمال نقاش قانون انتخاب رئيس ...
باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف الليبية
باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف الليبية
من بنغازي.. «المالية العليا» تتفق على توحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام
من بنغازي.. «المالية العليا» تتفق على توحيد معايير الإفصاح عن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
القبض على قاتل والدته في طرابلس
القبض على قاتل والدته في طرابلس...
المزيد
فاليتا: جدوى ربط الطاقة المتجددة بين مالطا وليبيا قيد البحث والتحليل
فاليتا: جدوى ربط الطاقة المتجددة بين مالطا وليبيا قيد البحث ......
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الإثنين 7 أغسطس 2023)
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الإثنين 7 أغسطس ......
اجتماع في بنغازي لمناقشة تمكين كوادر فزان بالوظائف القيادية
اجتماع في بنغازي لمناقشة تمكين كوادر فزان بالوظائف القيادية...
من بنغازي.. «المالية العليا» تتفق على توحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام
من بنغازي.. «المالية العليا» تتفق على توحيد معايير الإفصاح ......
باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف الليبية
باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف ......
المزيد