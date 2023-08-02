انطلاق المؤتمر العلمي الأول للسياسات الأمنية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول «السياسات الأمنية في ليبيا.. بين الواقع والمأمول» تحت شعار «الأمن من أجل تنمية مستدامة».

ويستهدف المؤتمر - الذي تنظمه وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب وجامعة بنغازي وسيستمر حتى الــ3 من الشهر الجاري - تسليط الضوء على الأمن كعامل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

ويتضمن عددا من الجلسات العلمية وورش العمل التي تتناول مختلف جوانب الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف الراهنة في ليبيا.

ويشارك في المؤتمر خبراء ومختصون في مجالات الأمن والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، الذين سيتناولون الخطط والإستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم الشعب.