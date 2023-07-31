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دراما جديدة عن تفجير «لوكربي» من إنتاج «بي بي سي» و«نتفلكس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 06:14 مساء
دراما جديدة عن تفجير «لوكربي» من إنتاج «بي بي سي» و«نتفلكس»
صفحة من جريدة «تايمز» اللندنية اليوم اللإثنين 31 يوليو 2023 (بوابة الوسط)
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تتجه شبكة «بي بي سي» البريطانية وشبكة «نتفلكس» الأميركية إلى إنتاج مسلسل درامي جديد مشترك عن قصة تتناول تفجير طائرة «بانام» الأمريكية فوق قرية «لوكربي» البريطانية.

ويعتمد المسلسل الدرامي المشترك على استكشاف التحقيقات الخاصة بالتفجير الذي وقع العام 1988، وهي تحقيقات مشتركة بين السلطات الأميركية والاسكتلندية.

كيفية كتابة القصة
ويعمل الروائي جوناثان لي، مؤلف «هاي دايف»، على كتابة المسلسل الدرامي، إلى جانب جيليان بارك، وهو مؤلف سيناريو اسكتلندي سيكتب حلقتين بالمسلسل. وسيتولى مايكل كيلور إخراج الدراما، وفق ما نشرت جريدة «تايمز» اللندنية اللإثنين.

وتعتمد الدراما على حوارات حصرية أجريت مع الشركة الاسكتلندية ووكالات التحقيق الأميركية‘ إلى جانب رصد تأثير التفجير على سكان قرية لوكربي.

وقال مفوض «بي بي سي» هولمز: «لدينا الفريق المناسب لسرد هذه القصة غير العادية بأقصى قدر من العناية، والتأكد من أن المسلسل يعكس الأحداث المدمرة في تلك الليلة، والتحقيق المعقد بعيد المدى الذي أعقب ذلك، والتأثير الذي أحدثته على كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم».

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تأجيل أول مسلسل عن «لوكربي»
ويأتي ذلك بعد عام تقريباً على إعلان شركتي «سكاي» و«بيكوك» إنتاج مسلسل درامي منفصل عن الحادث، بعنوان «لوكربي». وكان من المفترض إطلاق المسلسل خلال العام 2023 لكن جرى تأجيله إلى تاريخ غير معلن.

وعكف جيم شيريدان، مخرج «ماي ليتل فوت» المرشح لجائزة أوسكار ونجلته كريستين، على كتابة مسلسل «لوكربي»، والذي تدور أحداثه حول عائلة تبحث عن العدالة.

وكانت رحلة «بان آم 103» الجوية في طريقها من مطار هيثرو إلى مطار جون كيندي بالولايات المتحدة حينما انفجرت قنبلة على متنها فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، مما أسفر عن مقتل 270 شخصاً على الأقل، في أسوأ هجوم إرهابي على الأراضي البريطانية.

وعقب إجراء تحقيق مشترك استمر ثلاث سنوات، صدرت أوامر بالقبض على اثنين من الرعايا الليبيين في نوفمبر العام 1991. وفي 1999، قام معمر القذافي بتسليم الرجلين للمحاكمة في هولندا بعد مفاوضات مطولة وعقوبات من الأمم المتحدة.

وفي العام 2001، حكم على ضابط الاستخبارات الليبية عبدالباسط المقرحي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بـ270 تهمة قتل تتصل بالتفجير. وفي عام 2003، قبل القذافي المسؤولية عن تفجير لوكربي ودفع تعويضات لأسر الضحايا.

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