ضبط وافدين يتاجران في المخدرات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وافدين يتاجران في المواد المخدرة بالعاصمة طرابلس.

ووردت معلومات إلى أعضاء التحري بالجهاز حول نشاط المتهم الأول، وهو سنغالي الجنسية، حيث استدرجه رجال الأمن خلال اتصالٍ بدعوى شراء قطع من مخدر «الحشيش» مقابل 100 دينار، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ضبط متهم آخر

وضبط الأمن المتهم متلبساً خلال عملية الشراء، رفقة آخر يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، وبحوزتهما سبع قطع يُشتبه في كونها مخدر «الحشيش».

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، ثم أحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.