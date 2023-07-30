  • Alwasat News
Atwasat

تونس ترفض «مغالطات» بشأن أزمة المهاجرين العالقين قرب ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 30 يوليو 2023, 07:14 مساء
تونس ترفض «مغالطات» بشأن أزمة المهاجرين العالقين قرب ليبيا
مهاجرون على الحدود الليبية-التونسية. (نيويورك تايمز)
alwasat radio

عبرت وزارة الداخلية التونسية عن رفضها لما أسمته «مغالطات» بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين على الحدود مع ليبيا.

وشددت الوزارة، في بيان لها أمس السبت، على «واجبها في حماية حدود تونس، وعدم مسؤوليتها عن الأفارقة الموجودين خارج الحدود»، في إشارة إلى العشرات من المهاجرين العالقين قرب الحدود الليبية.

وقالت الداخلية التونسية إنها ترفض «المزاعم والافتراءات التي من شأنها المساس بصورة تونس والتونسيين وتشويه المؤسسة الأمنية لغايات مشبوهة وتوظيف بعض الأطراف لملف الهجرة غير النظامية لغايات سياسية».

- بالصور.. جهود متطوعي الهلال الأحمر الليبي لرعاية المهاجرين العالقين على الحدود التونسية
- إشادة أممية بجهود ليبية في مساعدة المهاجرين العالقين على الحدود التونسية

الداخلية التونسية: لا نتوانى عن الإحاطة الإنسانية الكاملة للمهاجرين
وأكدت أن «الجمهورية التونسية لا تتوانى عن القيام بواجب الإحاطة الإنسانية الكاملة للمهاجرين الأفارقة وغيرهم من الأجانب الموجودين على التراب التونسي أو إغاثة الذين هم في حالة خطر بالمياه الإقليمية التونسية إلى حين بلوغهم مرفأً آمنًا».

ونقلت السلطات التونسية عددًا من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى منطقة نائية على الحدود «التونسية - الليبية»، بعد مناوشات عاشتها مدينة صفاقس بين مواطنين ومهاجرين، أدت إلى مقتل تونسي.

وفي وقت سابق، بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، ملف المهاجرين غير النظاميين. وناقش الاجتماع، الذي عُقِد بمكتب الوزير بطرابلس المشاكل التي حدثت خلال المدة الماضية بالحدود «الليبية - التونسية»، واقتراح الحلول والمعالجات، بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين.

أوضاع المهاجرين العالقين قرب ليبيا
في المقابل، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قبل يومين عن «قلقهما العميق بشأن سلامة وأوضاع مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، الذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية عقب ترحيلهم إلى مناطق نائية ومعزولة بالقرب من حدود البلاد مع ليبيا والجزائر، فيما دُفع آخرون عبر الحدود إلى كل من ليبيا أو الجزائر».

وأشارت المنظمتان، في بيان مشترك، إلى أن «العديد من هؤلاء الأفراد خرجوا من صفاقس في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في المدينة، بينما جرى نقل آخرين من مختلف المراكز الحضرية في جميع أنحاء تونس».

وتحدثتا عن وجود «أطفال ونساء، منهن بعض الحوامل، من بين أولئك الذين تقطعت بهم السبل وهم عالقون في الصحراء ويواجهون درجات حرارة شديدة دون مأوى أو طعام أو ماء»، مؤكدتين أن «هناك حاجة ملحة لتقديم مساعدات إنسانية ضرورية ومنقذة للحياة إلى حين إيجاد حلول إنسانية عاجلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعادل الشرطة العراقي مع الترجي التونسي سلبيًا بالبطولة العربية

تعادل الشرطة العراقي مع الترجي التونسي سلبيًا بالبطولة العربية
ماكس فيرستابن يفوز بالسباق الثامن على التوالي في فورمولا 1

ماكس فيرستابن يفوز بالسباق الثامن على التوالي في فورمولا 1
نيوكاسل يعلن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي السعودي

نيوكاسل يعلن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي السعودي
قوى الطبيعة تجبر أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على لعب مباراة بلا استراحة (صور)

قوى الطبيعة تجبر أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي على لعب مباراة بلا استراحة (صور)
الأهلي طرابلس يتعادل بهدف لمثله مع الوداد المغربي بالبطولة العربية

الأهلي طرابلس يتعادل بهدف لمثله مع الوداد المغربي بالبطولة العربية
ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال

ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار ...
شاهد.. المغرب يسجل لحظات بارزة أمام كوريا الجنوبية بتحقيق أول نصر ونهيلة أول محجبة بتاريخ مونديال السيدات (صور)

شاهد.. المغرب يسجل لحظات بارزة أمام كوريا الجنوبية بتحقيق أول نصر ونهيلة أول ...
التونسي الحفناوي يقتنص الذهبية الثانية في مونديال السباحة.. ويكشف سر نصيحة والده في حياته

التونسي الحفناوي يقتنص الذهبية الثانية في مونديال السباحة.. ويكشف سر نصيحة والده...
75 نوعاً بينها خمسة منقرضة مرشحة للقب «طائر القرن» في نيوزيلندا

75 نوعاً بينها خمسة منقرضة مرشحة للقب «طائر القرن» في نيوزيلندا
شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)

شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل قرعة كأس المنطقة الغربية لكرة السلة تحت 18-20 عاما

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل قرعة كأس المنطقة الغربية لكرة السلة تحت 18-20 عاما
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟
كاريكاتير خيري - آثار!

كاريكاتير خيري - آثار!
الثلاثاء.. إطلاق مشروع «ألبوم ليبيا» بالمدينة القديمة في طرابلس

الثلاثاء.. إطلاق مشروع «ألبوم ليبيا» بالمدينة القديمة في طرابلس
الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال «حصول تدخل عسكري وشيك»

الانقلابيون في النيجر ينددون باحتمال «حصول تدخل عسكري وشيك»
ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في ...
كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!

كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أبوجناح: حكومة الوحدة عملت بما أتيح لها من موارد لدعم مناطق الجنوب
أبوجناح: حكومة الوحدة عملت بما أتيح لها من موارد لدعم مناطق ...
باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم «الكعكة» فقط
باتيلي: من يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم ...
باتيلي يطلع المنفي على اتصالات البعثة الأممية مع الأطراف الليبية
باتيلي يطلع المنفي على اتصالات البعثة الأممية مع الأطراف الليبية
«تاتنفت» الروسية تتحدث عن نتائج إيجابية بعد حفر آبار استكشافية في ليبيا
«تاتنفت» الروسية تتحدث عن نتائج إيجابية بعد حفر آبار استكشافية في...
عقيلة يطّلع على مقترح «ميزانية 2024» وخطوات توحيد المصرف المركزي
عقيلة يطّلع على مقترح «ميزانية 2024» وخطوات توحيد المصرف المركزي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون......
المزيد
ضبط 40 مهاجرا مصريا غرب سرت
ضبط 40 مهاجرا مصريا غرب سرت...
الحويج يعتمد 16 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بمناطق مختلفة
الحويج يعتمد 16 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بمناطق مختلفة...
تونس ترفض «مغالطات» بشأن أزمة المهاجرين العالقين قرب ليبيا
تونس ترفض «مغالطات» بشأن أزمة المهاجرين العالقين قرب ليبيا...
عقيلة يطّلع على مقترح «ميزانية 2024» وخطوات توحيد المصرف المركزي
عقيلة يطّلع على مقترح «ميزانية 2024» وخطوات توحيد المصرف ......
«تاتنفت» الروسية تتحدث عن نتائج إيجابية بعد حفر آبار استكشافية في ليبيا
«تاتنفت» الروسية تتحدث عن نتائج إيجابية بعد حفر آبار ......
المزيد