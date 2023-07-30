تونس ترفض «مغالطات» بشأن أزمة المهاجرين العالقين قرب ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

عبرت وزارة الداخلية التونسية عن رفضها لما أسمته «مغالطات» بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء المتواجدين على الحدود مع ليبيا.

وشددت الوزارة، في بيان لها أمس السبت، على «واجبها في حماية حدود تونس، وعدم مسؤوليتها عن الأفارقة الموجودين خارج الحدود»، في إشارة إلى العشرات من المهاجرين العالقين قرب الحدود الليبية.

وقالت الداخلية التونسية إنها ترفض «المزاعم والافتراءات التي من شأنها المساس بصورة تونس والتونسيين وتشويه المؤسسة الأمنية لغايات مشبوهة وتوظيف بعض الأطراف لملف الهجرة غير النظامية لغايات سياسية».

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الداخلية التونسية: لا نتوانى عن الإحاطة الإنسانية الكاملة للمهاجرين

وأكدت أن «الجمهورية التونسية لا تتوانى عن القيام بواجب الإحاطة الإنسانية الكاملة للمهاجرين الأفارقة وغيرهم من الأجانب الموجودين على التراب التونسي أو إغاثة الذين هم في حالة خطر بالمياه الإقليمية التونسية إلى حين بلوغهم مرفأً آمنًا».

ونقلت السلطات التونسية عددًا من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى منطقة نائية على الحدود «التونسية - الليبية»، بعد مناوشات عاشتها مدينة صفاقس بين مواطنين ومهاجرين، أدت إلى مقتل تونسي.

وفي وقت سابق، بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، ملف المهاجرين غير النظاميين. وناقش الاجتماع، الذي عُقِد بمكتب الوزير بطرابلس المشاكل التي حدثت خلال المدة الماضية بالحدود «الليبية - التونسية»، واقتراح الحلول والمعالجات، بما يضمن تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين.

أوضاع المهاجرين العالقين قرب ليبيا

في المقابل، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة قبل يومين عن «قلقهما العميق بشأن سلامة وأوضاع مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، الذين ما زالوا عالقين في ظروف مزرية عقب ترحيلهم إلى مناطق نائية ومعزولة بالقرب من حدود البلاد مع ليبيا والجزائر، فيما دُفع آخرون عبر الحدود إلى كل من ليبيا أو الجزائر».

وأشارت المنظمتان، في بيان مشترك، إلى أن «العديد من هؤلاء الأفراد خرجوا من صفاقس في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في المدينة، بينما جرى نقل آخرين من مختلف المراكز الحضرية في جميع أنحاء تونس».

وتحدثتا عن وجود «أطفال ونساء، منهن بعض الحوامل، من بين أولئك الذين تقطعت بهم السبل وهم عالقون في الصحراء ويواجهون درجات حرارة شديدة دون مأوى أو طعام أو ماء»، مؤكدتين أن «هناك حاجة ملحة لتقديم مساعدات إنسانية ضرورية ومنقذة للحياة إلى حين إيجاد حلول إنسانية عاجلة».