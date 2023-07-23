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شاهد في «هذا المساء»: مؤتمر روما.. هل ينزع كابوس المهاجرين قناع الحقوق الأوروبي؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 09:12 مساء
شاهد في «هذا المساء»: مؤتمر روما.. هل ينزع كابوس المهاجرين قناع الحقوق الأوروبي؟
برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)
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ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، نتائج المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية الذي عُقِد في روما اليوم، خاصة أن ليبيا تجاوزت في الشهر الأخير تونس لتصبح بلد العبور الأول التي تغادر منها قوارب الهجرة السرية، حسب وكالة «نوفا» الإيطالية.

وتطرق البرنامج إلى الخطوط العريضة القادمة من روما بشأن ملف الهجرة، لا سيما تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية التي قالت إنه يجري العمل لإطلاق برنامج تنمية في أفريقيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط لتحسين ظروف الحياة في الدول التي ينطلق منها المهاجرون، ما يعني أن دعم الاتحاد الأوروبي المادي سيكون في شكل تنمية، هو حل على المدى البعيد، دون تقديم حلول سريعة.

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لكن المؤتمر الذي جمع زعماء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غابت عنه فرنسا، نظرًا لصدامها السنة الماضية مع إيطاليا، وهو ما يثير التساؤلات حول تأثير هذا الغياب على نتائج المؤتمر. في حين ليبيا وتونس أظهرتا رفضًا صريحًا لمسألة التوطين في بلد العبور، غير أن هذا الموقف هل يبقى صامدًا في الغرف المغلقة أيضًا، يشير متابعون.

حول هذا الملف، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، والمحامي والخبير القانوني ضو المنصوري، ومسؤول ملف الهجرة واللجوء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا محمود الطوير، والناشط السياسي المهتم بملف الهجرة مجدي الكرباعي.

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