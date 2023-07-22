قلق أممي بشأن الاحتجاز القسري لمهاجرين ولاجئين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

عبر خبراء في الأمم المتحدة عن القلق بشأن أوضاع مهاجرين ولاجئين في ليبيا تعرضوا للاحتجاز والتعذيب، مع الإشارة إلى نقلهم إلى أماكن احتجاز غير معروفة، على الرغم من إطلاقهم من قِبل السلطات الليبية، حيث تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري.

وقال الخبراء، كما نقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة أمس الجمعة: «تلك ليست حادثة منفردة. نشعر بالقلق العميق إزاء وضع المهاجرين واللاجئين، بما في ذلك ضحايا الاتجار في البشر الذين جرى نقلهم إلى مراكز احتجاز، التي لم يجر السماح لأي من الهيئات الإنسانية أو المحامين أو منظمات المجتمع المدني بالوصول إليها».

وتحدث الخبراء عن وضع 120 مهاجرا ولاجئا، بينهم ضحايا ممارسات الاتجار في البشر، جرى إطلاقهم من قِبل مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية في تازربو، فبراير الماضي، ونقلهم إلى موقع غير معلوم، في ظروف ترتقي إلى الاختفاء القسري، مؤكدين استمرار احتجاز هؤلاء دون الوصول إلى مساعدة قانونية أو حماية.

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تعذيب مئات المهاجرين في تازربو مقابل الحصول على فدية من ذويهم

لفت خبراء الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 700 شخص جرى إطلاقهم، ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز بمواقع مختلفة في تازربو، بعد احتجازهم وتعذيبهم مقابل الحصول على فدية على مدى العامين الماضيين.

وقالوا: «نحن منزعجون من تأخر السلطات الليبية في الاستجابة للمخاوف بشأن الاتجار بالمهاجرين واللاجئين، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي».

ولفتوا إلى نقل مهاجرين ولاجئين من قِبل أشخاص، يشتبه في تورطهم في ممارسات الاتجار بالبشر، من الحدود مع السودان إلى مواقع مختلفة في تازربو، حيث جرى احتجازهم، وتعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان، بينها التعذيب والتجويع والعنف الجنسي.

وجرى إرسال مقاطع مصورة للتعذيب، وغيرها من الانتهاكات لعائلات وذوي الضحايا، طلبا للفدية. وجرى العثور على مقابر تحتوي على بقايا 20 مهاجرا على الأقل، كانوا ضحايا للتعذيب، حسب موقع الأمم المتحدة.

وقال خبراء الأمم المتحدة: «الاحتجاز على أساس وضع الهجرة يرقى إلى التعذيب، ولا سيما إذا جرى استخدامه عن قصد لأغراض مثل ردع أو ترهيب أو معاقبة المهاجرين غير الشرعيين أو عائلاتهم»، وهو ما رددته لجنة مناهضة التعذيب في بيانات سابقة.

مخاوف أممية بشأن إعادة مهاجرين ولاجئين إلى السودان

كما ندد خبراء الأمم المتحدة بإعادة مهاجرين ولاجئين إلى السودان، وقالوا: «إعادة المهاجرين إلى السودان من قِبل السلطات الليبية يثير مخاوف جدية تتعلق بانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية والفشل في حماية اللاجئين والمهاجرين من المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. قد يكون بعض أولئك الذين أعيدوا ضحايا للاتجار، ويواجهون خطر إعادة الاتجار بهم».

وعبر الخبراء عن القلق إزاء غياب التحقيقات الكافية بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في الاحتجاز، وقالوا: «على الرغم من تورط بعض الليبيين، فإنه جرى اعتقال غير الليبيين فقط بتهم التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولفتوا كذلك إلى «تقارير تكشف تورط السلطات الليبية، والفشل في إجراء تحقيقات فعالة، لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة للضحايا».

وأشار الخبراء إلى أنهم أثاروا تلك المخاوف مع الحكومة في ليبيا، لكن دون استجابة حتى الآن.