انطلاق فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت في العاصمة الصربية بلغراد، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي الذي يستمر حتى 23 من شهر يوليو الجاري.

حضر فعاليات افتتاح المعرض السفير الليبي لدى صربيا، ومدير عام مركز تنمية الصادرات، ورئيس الهيئة العامة للمعارضن إضافة إلى نائب رئيس مجلس الشعب الصربي، ومفتي عام صربيا ورئيس المشيخة الإسلامية، إلى جانب عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في صربيا.

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ويحتوي المعرض على المنتجات الطبيعية الليبية المميزة، مثل زيت الزيتون والتمور والعسل ومنتجات الألبان والأسماك المعبأة والمصنعة في ليبيا، وفقا لوزارة الخارجية على صفحتها عبر «فيسبوك».



ويستمر المعرض حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري باستضافة من السفارة الليبية في بلغراد، وتنظيم مركز تنمية الصادرات وشركة سبيس للمعارض، وبرعاية الهيئة العامة للمعارض.

جانب من فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد، الأربعاء 19 يوليو 2023 (وزارة الخارجية)

جانب من فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد، الأربعاء 19 يوليو 2023 (وزارة الخارجية)

جانب من فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد، الأربعاء 19 يوليو 2023 (وزارة الخارجية)

جانب من فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد، الأربعاء 19 يوليو 2023 (وزارة الخارجية)

جانب من فعاليات معرض الصداقة الليبي الصربي في بلغراد، الأربعاء 19 يوليو 2023 (وزارة الخارجية)