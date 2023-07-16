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الحويج يبحث الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا «الليبية- التونسية» المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 06:06 مساء
الحويج يبحث الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا «الليبية- التونسية» المشتركة
اجتماع الحويج مع السفير التونسين الأحد 16 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، خلال لقائه مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، اليوم الأحد، الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا «الليبية- التونسية» المشتركة.

وجاء لقاء الحويج مع السفير التونسي «لمتابعة الحركة التجارية عبر المنافذ البرية المشتركة وتسهيل إجراءات العبور للمواطنين والبضائع والخدمات من الجانبين»، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقالت الوزارة إن اللقاء «تطرق إلى الترتيبات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية- التونسية المشتركة، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودعم أصحاب الأعمال والشركات في كلا البلدين بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري».

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر الكتي، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة ورئيس الغرفة التجارية الليبية- التونسية المشتركة.

اجتماع الحويج مع السفير التونسي الأحد 16 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع السفير التونسي الأحد 16 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع السفير التونسي الأحد 16 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع السفير التونسي الأحد 16 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع السفير التونسي الأحد 16 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
اجتماع الحويج مع السفير التونسي الأحد 16 يوليو 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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