مسؤول بمكافحة الهجرة غير الشرعية لـ«الوسط»: ثلاثة آلاف مهاجر في مراكز الإيواء بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

قال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية اللواء رافع البرغثي إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الإيواء التابعة للمنطقة الشرقية تبلغ ثلاثة آلاف شخص من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن الجهاز استطاع ترحيل نحو 20 ألف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية في العام 2022.

وفي حوار إلى جريدة «الوسط»، رد البرغثي على اتهامات بعض المنظمات الحقوقية التي تزعم وجود انتهاكات داخل مراكز الإيواء في المنطقة الشرقية، قائلا: «يجب العلم أن تلك المراكز تتبع الدولة، وهناك أجهزة رقابية حكومية، سواء تنفيذية أو قضائية، متمثلة في النيابة العامة، تمر بشكل دوري عليها، فضلا عن المنظمات غير الحكومية مثل الهلال الأحمر وغيرها».

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منظمات دولية تراقب أوضاع المهاجرين

أضاف: «المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لها مندوبون مصرح لهم بالمرور على مراكز الإيواء، سواء الفرق الطبية أو فرق الدعم النفسي، والتي لم تسجل أي حالة إساءة للمهاجرين داخل مراكز الإيواء».

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وأوضح البرغثي: «من المعلوم أن الحدود الليبية الجنوبية تمتد إلى أكثر من 2000 كيلو متر، ومن الصعب تأمينها بالكامل مع استمرار الحظر الدولي على الجيش الليبي من حيث حصوله على احتياجاته التى تساعد في تأمين الحدود. في ظل هذه الظروف، يُلاحظ وجود تزايد في دخول المهاجرين من مصر وتشاد وإثيوبيا».