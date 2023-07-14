رئيس «مكافحة الهجرة غير الشرعية» بالمنطقة الشرقية في حوار لـ«الوسط»: ليبيا تحارب المافيا العالمية وحدها.. ونرفض محاولات توطين المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

لم تعد تداعيات ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا مقصورة على تعريض حياة المهاجرين المتسللين للخطر؛ بل أصبحت الظاهرة خطراً حقيقياً يهدد الأمن القومي الليبي والسلام الاجتماعي بعد زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا. ولأن الاتهامات طالت الأجهزة المعنية في الداخل الليبي، فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، فقد فتحت «الوسط» الملف في حوار مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية اللواء رافع البرغثي الذي كشف تفاصيل الوضع على أرض الواقع.. إلى النص:



• جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية سجل العام الماضي زيادة في أعداد المهاجرين من تشاد وإثيوبيا وتشاد ومصر؛ هل هذه الزيادة لا تزال مستمرة؟

من المعلوم أن الحدود الليببة الجنوبية تمتد إلى أكثر من 2000 كيلو متر ومن الصعب تأمينها بالكامل - مع استمرار الحظر الدولي على الجيش الليبي - من حيث حصوله على احتياجاته التى تساعد في تأمين الحدود، وفي ظل هذه الظروف، يُلاحظ وجود تزايد في دخول المهاجرين من هذه الدول.



• هل يؤثر الانقسام السياسي على عمل الجهاز؟

نعم.. يوجد تأثير على عمل الجهاز في المنطقة الشرقية، إذ أن الحكومة المنتهية ولايتها، لم تقدم أي دعم للجهاز، مع العلم أن هناك أموالاً طائلة صرفت فى غير محلها، بينما جرى تجاهل ملف الهجرة والذى يعتبر مسألة أمن قومي، وما يترتب علية من تغييرات ديموغرافية للسكان، ناهيك عن انتشار الأمراض بين المهاجرين وتنامي بعض الثقافات الغريبة بهذه المناطق، حيث أصبحت تتشكل مجموعات ذات نزعه إجرامية.



• يشكو الجهاز من قلة دعم حكومة الوحدة؛ فمن أين يأتي الدعم؟

الجهاز يشكو من قلة الإمكانات والدعم لكي يقوم بعمله، ولا يوجد دعم للجهاز، كما هو معلوم، لأن الأموال والميزانيات تصرف من حكومة الوحدة التي تجاهلت هذا الملف. والدعم يأتي للجهاز من قبل القيادة العامة للجيش الليبي، رغم القيود والحصار المفروض عليها، إلا أنها دائماً في الموعد لدعم كافة الأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية.



• هل أثرت الأحداث في السودان على أعداد المهاجرين، وهل لديكم قاعدة بيانات توثق الأرقام؟

بالفعل توجد موجة نزوح من الجنسية السودانية، دخلت البلاد، وبالفعل هناك قاعدة بيانات لهم بالتنسيق مع الجالية السودانية.



• ما هي الأعداد الموجودة في مراكز الإيواء لديكم حتى الآن؟

فيما يتعلق بأعداد المهاجرين الموجودين داخل مراكز الإيواء التي تتبع المنطقة الشرقية، حاليًا حوالي ثلاثة آلاف شخص من جنسيات مختلفة.



• منظمات حقوقية دولية وثقت انتهاكات بحق المهاجرين داخل مراكز الإيواء؛ كيف تتعاملون مع تلك التقارير؟

بالفعل بعض المنظمات الحقوقية تزعم وجود انتهاكات بوجودها داخل مراكز الإيواء في المنطقة الشرقية، لكن يجب العلم أن تلك المراكز تتبع الدولة، وهناك أجهزة رقابية حكومية، سواء تنفيذية أو قضائية متمثلة في النيابة العامة والتي تقوم على المرور بشكل دوري على مراكز الإيواء، فضلًا عن المنظمات غير الحكومية مثل الهلال الأحمر وغيرها.

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كما أن المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لها مندوبون مصرح لهم بالمرور على مراكز الإيواء سواء الفرق الطبية أو فرق الدعم النفسي والتي لم تسجل أي حالة إساءة للمهاجرين داخل مراكز الإيواء.



• تتحدث بعض الأوساط عن دعم أفراد وجهات داخل ليبيا لمافيا تهريب المهاجرين بالمنطقة الشرقية؟

مافيا تهريب البشر لا تحظى بدعم جهات داخل ليبيا، فهذه الاتهامات غير صحيحة، فمن المعلوم أن جرائم التهريب تعتبر من الجرائم المنظمة عابرة للحدود، قد يكون التخطط لها في دولة والنتيجة والجرم يرتكب في دولة أخرى، وملف الهجرة شائك تعاني الدول الكبرى والمتقدمة منه، بينما تركت ليبيا وحيدة تعاني من تنامي هذه الظاهرة.

والحملة الأخيرة التى قامت على تنفيذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضرب أوكار تجار البشر، خير دليل على جهود مكافحة هذه الظاهرة، إلا أن الدعم الدولي لا يزال مفقوداً.



• هناك مبادرة لتعليم المهاجرين بعض الحرف والمهن داخل مراكز الإيواء؛ كيف تنظرون إليها؛ وهل هناك تعاون مع القائمين عليها؟

فيما يخص ورش التدريب، التي تقوم عليها المنظمة الدولية للهجرة، تسعى إلى تعليم المهاجرين حرفاً أو مهناً، ثم توفر لهم فرص العمل داخل ليبيا، لذا نرفض مثل هذه الممارسات، إذ أن الأموال التى تصرف على المهاجر داخل لببيا، يجب أن تستغل في إرجاعه إلى وطنه الأصلي وتصرف عليه هناك.



• هل تملكون إحصاءات رسمية دقيقة عن أعداد المهاجرين في ليبيا؟

في العام 2022، استطاع الجهاز ترحيل حوالي 20 ألف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية، ولا تزال الجهود مستمرة.



• ما هي طبيعة أوجه التعاون بين جهاز الهجرة وقوات حرس الحدود؟

يوجد تعاون بين جهاز الهجرة وحرس الحدود التابع للقيادة العامة، كما يوجد تنسيق مع دول الجوار فيما يتعلق بتسلم رعايا تلك الدول، لكن هناك إشكالية مع السلطات المصرية، عندما يكون المهاجر لا يحمل إثباتاً شخصياً أو جواز سفر، إذ ترفض السلطات المصرية استلامه.



• المفوضية الأوروبية وجهت اتهامات لخفر السواحل الليبي باختراق بعض المجموعات الإجرامية لصفوفه؛ ما تعليقكم؟

ما زعمته مفوضة الاتحاد الأوروبي، خلال كلمتها أمام نواب الاتحاد الأوروبي حول ذلك الاختراق المزعوم غير صحيح.



• بعض دول الجوار شهدت انتقادات لمشاهد ترحيل عدد من مهاجريها سيراً على الأقدام.. ما حقيقة الأمر؟

هناك اتهامات نشرتها بعض المواقع منسوبة لبعض دول الجوار تنتقد ترحيل رعاياها سيراً على الأقدام، لكننا نوضح أن هولاء كانوا فى سجون سرية تحت سيطرة عصابات تجار البشر، وجرى تحريرهم بواسطة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وضبطوا بعض المتهمين، وأغلبهم هربوا داخل الحدود المصرية.

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