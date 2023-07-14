ضبط وافد بحوزته سلاح ناري وأسلحة بيضاء في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي التابع لمديرية أمن بنغازي بالتعاون مع أعضاء من جهاز مكافحة الظواهر السلبية، من إلقاء القبض على أحد الوافدين وبحوزته سلاح ناري وأسلحة أخرى بيضاء، على ما أعلنت المديرية اليوم الجمعة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الوافد أُلقي القبض عليه بمحل إقامته بعد التأكد من ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة تفيد أن بحوزته سلاح ناري نوع خرطوش وأسلحة بيضاء.

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وقالت المديرية إن رجال الأمن تمكنوا من الدخول إلى محل إقامة الوافد وضبطه، وبتفتيش المكان احترازياً عثر «على سلاح ناري نوع خرطوش ومجموعة من الأسلحة البيضاء ومجموعة من الهواتف المحمولة».

وأضافت أنه جرى الانتقال بالمقبوض عليه إلى مركز شرطة سيدي خليفة وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى «م.م.م» من مواليد 1983 تشادي الجنسية، وأفاد بأنه يستخدم هذه الأسلحة للحراسة حسب أقواله، مؤكدة إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.

الوافد الذي عثر بحوزته على سلاح ناري وأسلحة بيضاء. (مديرية أمن بنغازي)