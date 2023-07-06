ضبط شخصين بتهمة خطف وابتزاز مواطن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة بوعطني في مدينة بنغازي شخصين خطفا مواطنا، واقتاداه إلى شقة في منطقة شبنة، واعتديا عليه بالضرب، قبل أن يسرقا أغراضه، ويصوراه عاريا، لابتزازه.

وتقدم المواطن، الذي يملك محال بيع ملابس، بشكوى ضد المتهمين، اللذين استدرجاه بزعم شراء ملابس بالجملة، قبل أن يقتاداه إلى الشقة المذكورة سالفا، حيث احتجزاه خارج إرادته، ثم ابتزاه بمقطع فيديو يظهر فيه عاريا، وطلبا منه 10 آلاف دينار مقابل عدم نشره، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وتمكن فريق التحريات في مركز الشرطة من تحديد هوية المتهمين، وجرى ضبطهما متلبسين بالأغراض المسروقة من الشاكي، واعترفا بما نسب إليهما، فأحيلا إلى النيابة العامة.