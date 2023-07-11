السفارة الليبية في أوكرانيا تستأنف إصدار جوازات السفر الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الليبية في أوكرانيا استئناف عمل منظومة جوازات السفر بالقسم القنصلي، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، داعية الليبيين المقيمين والطلبة الراغبين في استخراج جوازات سفر جديدة، إلى التواصل مع القسم القنصلي بالسفارة لتحديد موعد التصوير.

ودنوهت السفارة الليبية في أوكرانيا، في بيان نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، بأنه على من قام بالتصوير خلال الفترة الماضية، التواصل مع القسم القنصلي لاستلام جوازات السفر الخاصة بهم.

- السفارة الليبية في أوكرانيا تعلق العمل القنصلي

ووفرت السفارة الليبية في أوكرانيا، محطة تصوير بقسمها القنصلي لاستخراج جوازات سفر لأفراد الجالية الليبية في أوكرانيا مارس الماضي.

وعلقت السفارة الليبية في أوكرانيا العمل بالقسم القنصلي في 18 ديسمبر 2022، إلى حين تحديد مقر موقت جديد للسفارة، بسبب الظروف الأمنية في أوكرانيا.