السفارة الليبية في أوكرانيا تعلق العمل القنصلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الليبية لدى أوكرانيا، اليوم الأحد، تعليق العمل بالقسم القنصلي إلى حين تحديد المقر الموقت الجديد للسفارة.

وأرجعت السفارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعليق العمل القنصلي إلى «الظروف الأمنية والحياتية الصعبة التي تمر بها الساحة»، وذكرت السفارة أنها «ستوافي الليبيين المقيمين في أوكرانيا بالعنوان الموقت وأرقام الهواتف، وآلية التواصل الممكنة لتقديم الخدمات اللازمة».

تطورات الأوضاع في أوكرانيا

وشهد الوضع الأمني في أوكرانيا تطورات مهمة، عقب ضربات صاروخية روسية جديدة ألحقت أضرارًا بشبكات الكهرباء والمياه في أنحاء البلاد، وفق وكالات أنباء دولية.

وأكد الجيش الروسي، أمس السبت، أنه قصف أيضًا أهدافًا عسكرية أوكرانية مهمة أول من أمس الجمعة، وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كييف و14 منطقة في المجمل تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي أو المياه في أعقاب القصف، وقال «كل الأهداف اليوم مدنية، تطال الضربات الروسية خصوصًا منشآت للطاقة والتدفئة».