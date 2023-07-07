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علي القطراني يوجه بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 06:53 مساء
علي القطراني يوجه بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية
اجتماع القطراني مع الغرفة المشتركة لتأمين الانتخابات البلدية. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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وجّه نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية علي القطراني، المسؤولين باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة في بنغازي وكذلك الغرفة المشتركة لتأمين انتخابات المجالس البلدية إلى ضرورة تسهيل عملية الانتخاب لفئتين من الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الديمقراطي، وهما فئة كبار السن من الرجال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء توجيه القطراني خلال اجتماع موسع عقده، أمس الخميس، بمقر مديرية أمن البيضاء رفقة رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي وعضو مجلس النواب رئيس لجنة الحكم المحلي بالمجلس إدريس عمران، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية جمال عبدالشفيع، مع الغرفة المشتركة لتأمين انتخابات المجالس البلدية، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

مكونات الغرفة المشتركة لتأمين الانتخابات البلدية
وتضم الغرفة المشتركة لتأمين انتخابات المجالس البلدية مدير أمن البيضاء اللواء خالد البسطة ومدير أمن الساحل العميد مفتاح حميد محمد، ورئيس مكتب الدعم المركزي الساحل العقيد جبريل إسماعيل اقويدر، ومدير إدارة الدعم المركزي العقيد جبريل إسماعيل اقويدر، ومدير إدارة الدعم المركزي البيضاء العقيد أيمن المجعي، ومدير إدارة المكافحة والظواهر السلبية العقيد عبدالمنعم المهشهش، ومدير فرع الأمن الداخلي البيضاء العقيد فوزي الحاسية، ورئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا الفريطيس، وعددا من ضباط الأجهزة الأمنية.

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وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع يأتي انطلاقًا من متابعة القطراني وحرصه على جاهزية اللجان الأمنية لتأمين العملية الانتخابية لمجالس البلديات والمشاكل والصعوبات التي تواجه عملها وتوفير متطلباتها واستعداداً لانطلاق انتخابات مجالس البلديات، وخصص لبحث ومناقشة الاستعدادات الأمنية واللوجيستية المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية.

انطلاق الانتخابات البلدية في 4 بلديات غدا السبت
وأثنى القطراني في كلمة خلال الاجتماع على جهود اللجنة المركزية للانتخابات البلدية والغرفة المشتركة لتأمين انتخابات المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وكل الشخصيات الوطنية الفاعلة من أجل تحقيق هذا الاستحقاق الانتخابي، والذي سينطلق في بلدية البيضاء وبلدية عمر المختار وبلدية وردامه وبلدية الساحل، غدا السبت 8 يوليو الجاري.

وأعرب القطراني عن شكره للقيادة العامة التى أعطت تعليماتها للواء 106 وكتيبة خالد بن الوليد للانتشار وحفظ الأمن ولدعمها للأجهزة الأمنية وحماية العملية الانتخابية، وكذلك لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح لحرصه ومتابعته لسير العملية الانتخابية، والأجهزة الأمنية على جهودها ومثابرتها لتأمين العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن «هذا العرس الانتخابي يجري في مناخ ديمقراطي عبر توجه الناخبين نحو صناديق الاقتراع بسلاسة إلى مراكز الاقتراع لانتخاب مجلس بلدي جديد لهم في دورة انتخابية على مستوى هذه البلديات وفق نظام القائمة والفردي والذي سيثبت فيه الأفراد المرشحون والقوائم المترشحة التزامهم بالنظم الانتخابية والجو الديمقراطي والذى سيحتكم فيه إلى شرعية صندوق الاقتراع».

تسهيل الانتخابات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
ودعا القطراني في كلمته إلى «ضرورة الأخذ في الاعتبار تسهيل عملية الانتخاب للناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الرجال والنساء مبديا حرصه على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالعرس الانتخابي لتكون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة».

كما أكد القطراني أن محطات ومراكز الاقتراع موزعة جغرافيا بسياق يضمن وصول جميع الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل سهولة ويسر، مشيدا بالجهود الرامية لتنظيم استحقاق انتخابي متميز يعبر فيه المواطن عن حقه الانتخابي بحرية وشفافية.

اجتماع القطراني مع الغرفة المشتركة لتأمين الانتخابات البلدية. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
اجتماع القطراني مع الغرفة المشتركة لتأمين الانتخابات البلدية. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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