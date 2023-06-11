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أعضاء المجلس البلدي مرادة يؤدون القسم القانوني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 09:24 مساء
أعضاء المجلس البلدي مرادة يؤدون القسم القانوني في بنغازي
أداء القسم القانوني لأعضاء المجلس البلدي مرادة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أدى أعضاء المجلس البلدي مرادة المنتخبون حديثًا، اليوم الأحد، القسم القانوني أمام نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، بحضور عضو مجلس النواب حمد ماقيق، وعدد من أعيان وحكماء بلدية مرادة، وذلك بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وانتخب أعضاء المجلس البلدي مرادة بعد أداء القسم القانوني، أحمد امريض عميدًا للمجلس، في عملية وصفها المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب بأنها «ديمقراطية سادها الود والاحترام».

القطراني يهنئ أعضاء المجلس البلدي مرادة
وبارك القطراني لأهالي وأعضاء المجلس البلدي مرادة «اختيار مجلس بلدي يمثلهم وفقًا للمسار الديمقراطي، وتحقيقًا لرؤية وأهداف الحكومة (المكلفة من مجلس النواب) التي تعمل حاليًا على إجراء انتخابات البلديات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى»، مؤكدًا أن الحكومة «تسير من خلال وزارة الحكم المحلي بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الاستحقاق في كل أرجاء الوطن»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك».

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وأشاد القطراني في كلمته بالمناسبة بدور القيادة العامة والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار على نطاق واسع من البلاد والذي نتج عنه البدء في انطلاق العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، كما وجه الشكر للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية واللجان الفرعية بالبلديات التي أدت دورها على أكمل وجه.

كما أكد وزير الحكم المحلي سامي الضاوي من جانبه، أن «العملية الديمقراطية مستمرة وستعم الانتخابات كافة البلديات المستهدفة حسب الخطة الموضوعة»، مشيدًا بجهود اللجنة المركزية واللجان الفرعية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح لإنجاز الاستحقاق الوطني على الوجه الأكمل.

أداء القسم القانوني لأعضاء المجلس البلدي مرادة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
أداء القسم القانوني لأعضاء المجلس البلدي مرادة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
أدا القسم القانوني لأعضاء المجلس البلدي مرادة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
أدا القسم القانوني لأعضاء المجلس البلدي مرادة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء القطراني مع أعضاء المجلس البلدي مرادة وأعيان البلدية. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء القطراني مع أعضاء المجلس البلدي مرادة وأعيان البلدية. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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