  • Alwasat News
Atwasat

الخارجية تناقش مشروع الوثيقة الأممية بشأن الجريمة والمخدرات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 01:06 صباحا
الخارجية تناقش مشروع الوثيقة الأممية بشأن الجريمة والمخدرات في ليبيا
جانب من الاجتماع، الإثنين 3 يوليو 2023 (صفحة وكيل الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

عقد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمر كتي اجتماعا مع كافة الإدارات بديوان الوزارة، للتشاور حول مشروع الوثيقة المقدمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في ليبيا.

واستعرض الاجتماع آلية تنفيذ الوثيقة، بما يتماشى مع إطار العمل الإقليمي للدول العربية، والرؤية الاستراتيجية الأفريقية 2030، والاتفاق على مراجعة الصكوك والاتفاقيات التي صادقت عليها ليبيا في هذا المجال، إضافة إلى بنود الاستراتيجية التي وضعها مكتب الأمم المتحدة وآليات تنفيذها مع الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وأكد وكيل وزارة الخارجية، خلال اللقاء، أهمية هذه المشاريع وتضمينها ضمن الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لمكافحة الجريمة والمخدرات في ليبيا، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال».

- الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل

وخلص الاجتماع الذي حضره مندوبو وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن ومكتب النائب العام، إلى ضرورة عقد لقاءات مستقبلية تناقش الاعتبارات المالية ومجالات التعاون والأولويات الوطنية المقترحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا

«فيفا» يوافق على مقترح فينغر بشأن وضع التسلل الجديد بالاختبار أولا
ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7

ارتفاع عدد «شهداء» العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 7
حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي

حكومة الدبيبة تخصص 186 مليون دينار لتنفيذ مشروعات بجامعة بنغازي
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع التواصل؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: قوائم الإيفاد.. فساد إداري أم مبالغات رواد مواقع...
هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته الصحية

هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته ...
كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي

كاسترو يقترب من تدريب النصر السعودي
الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي

الكشف عن راتب ميسي وتفاصيل انتقاله للدوري الأميركي
المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة

المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد

«دورينا» (الجولة الثانية من دور سداسي التتويج): أهداف مباراة الهلال والاتحاد
حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله

حفتر يصدر تعليماته بفتح مطار الأبرق وتسيير رحلات داخلية ودولية من خلاله
بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة

بالفيديو.. حيلة سريعة لتصليح اعوجاج هيكل السيارة
المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها

المفوضية الأوروبية: المساعدات لخفر السواحل الليبي تؤتي ثمارها
بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع

بينها ليبيا.. واشنطن تغير قواعد تنفيذ هجمات الطائرات المسيرة في مناطق النزاع
العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن...
مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات

مدير «سي آي إيه»: حرب أوكرانيا «مدمرة» لبوتين و«فرصة» لوكالة الاستخبارات
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الثانية من سداسي التتويج
كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي

كاريكاتير خيري - استمرار صدامات وأعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل فتى برصاص شرطي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
(فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات
(فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة...
أبرز ما جاء في كلمة حفتر خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية (فيديو)
أبرز ما جاء في كلمة حفتر خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية (فيديو)
المقريف يشدد على إحالة المخالفين لقوانين ولوائح الامتحانات إلى التحقيق
المقريف يشدد على إحالة المخالفين لقوانين ولوائح الامتحانات إلى ...
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام
فقدان حاجة ليبية في مكة المكرمة منذ 9 أيام...
المزيد
الخارجية تناقش مشروع الوثيقة الأممية بشأن الجريمة والمخدرات في ليبيا
الخارجية تناقش مشروع الوثيقة الأممية بشأن الجريمة والمخدرات ......
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش ملف تعدين العملات الرقمية في ليبيا
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش ملف تعدين العملات الرقمية في ......
عطاف: تعقد الأزمة الليبية يتطلب تكثيف التنسيق بين الجزائر وإيطاليا
عطاف: تعقد الأزمة الليبية يتطلب تكثيف التنسيق بين الجزائر ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ليبيا
تقرير إيطالي يشرح تداعيات الاستهداف المحتمل لـ«فاغنر» في ......
المزيد