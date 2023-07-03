هانيبال القذافي غادر المستشفى في بيروت.. ومحاميه يطلع «بوابة الوسط» على حالته الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

قال محامي هانيبال نجل العقيد معمر القذافي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن موكله غادر مستشفى أوتيل ديو بالعاصمة اللبنانية بيروت بعد أن نُقل إليه؛ إثر تدهور حالته الصحية للمرة الثانية خلال نحو أسبوع، جراء إضرابه عن الطعام منذ ما يقرب من الشهر.

وأوضح المحامي اللبناني بول رومانوس: إن «هانيبال وصل المستشفى في حوال الساعة الثامنة مساءً وغادر على الحادية عشرة (يتوقيت بيروت)، بعد أن تلقى المصل اللازم لعلاج انخفاض حاد في مستوى سكر الدم لساعات قليلة»، مشيرًا إلى أنه قابل موكله وبدا في حالة هزال شديد وفقد كثيرًا من وزنه، ونطق بكلمات قليلة خلال المقابلة».

ونوه رومانوس إلى استمرار المسلك القانوني لفريق الدفاع عن نجل العقيد القذافي.

موكلة هانيبال: حالته في تدهور مستمر

ونُقل هانيبال إلى المستشفى، في المرة الأولى يوم 22 يونيو المنقضي، بعد إضرابه عن الطعام، بحسب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الذي قال وقتها إن أفراد أمن شعروا بأن حالته تدهورت. وقالت ريم الدبري موكلة القذافي حينها إن «حالته في تدهور مستمر وكل يوم بالنزول»، ووصفته بأنه «رهينة سياسية لأغراض غير معلنة».

وفي اليوم التالي، قال محامي هانيبال إنه غادر المستشفى بعدما تلقى الرعاية الطبية في مستشفى بلبنان لمدة أربع ساعات؛ إثر تدهور حالته الصحية عقب إضرابه عن الطعام قبل أسبوعين احتجاجاً على سجنه منذ 2015 من دون محاكمة.

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محامي هانيبال يشرح لـ«بوابة الوسط» حالة موكله الصحية

وفي 3 يونيو، أعلن نجل القذافي الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ ثماني سنوات، وكذلك سوء معاملته. وفي 6 يونيو الجاري، قال المحامي بول رومانوس رئيس فريق دفاع هانيبال، في تصريح إلى «بوابة الوسط» من بيروت، إنه قابل موكله في محبسه لمتابعة تطورات الإضراب المفتوح، ووجد أن ملامحه بدت شاحبة، وقت المقابلة، ويعاني صداعاً في الرأس، وتراخياً في العضلات، وحالة جوع شديد طبيعية نتيجة الإضراب.

وخُطِف نجل العقيد القذافي في سورية قبل ثماني سنوات ونُقِل إلى لبنان، وبعد الإفراج عنه جرى تسليمه للأمن اللبناني، حيث جرى توقيفه بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في ليبيا العام 1978. ومنذ منتصف ديسمبر العام 2015، يقبع نجل القذافي رهن الاعتقال، إذ أصدر قاض لبناني مذكرة توقيف بحقه، بعدما وجه إليه تهمة «كتم معلومات» بقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه.