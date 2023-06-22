وزير لبناني: نقل هانيبال القذافي إلى المستشفى بعد تدهور صحته

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الخميس، إن هانيبال القذافي يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى بلبنان بعد تدهور حالته الصحية عقب إضرابه عن الطعام قبل أسبوعين احتجاجاً على سجنه منذ 2015 من دون محاكمة.

وأوضح مولوي أن نجل القذافي نُقل، يوم الأربعاء، من مبنى قوات الأمن حيث كان محتجزاً، إلى المستشفى، بعدما شعر أفراد أمن بالمبنى بأن حالته تدهورت.

وقالت ريم الدبري موكلة القذافي «حالته في تدهور مستمر وكل يوم بالنزول». وأضافت أنه لا علاقة له باختفاء الصدر ووصفته بأنه «رهينة سياسية لأغراض غير معلنة»، مشيرة إلى أنه «كان عمره سنتين» في وقت تلك الواقعة.

هانيبال القذافي يضرب عن الطعام

وفي 6 يونيو الجاري، قال المحامي بول رومانوس رئيس فريق دفاع هانيبال القذافي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» من بيروت، إنه قابل موكله في محبسه لمتابعة تطورات الإضراب المفتوح، ووجد أن ملامحه بدت شاحبة - وقت المقابلة - ويعاني صداعاً في الرأس، وتراخياً في العضلات، وحالة جوع شديد طبيعية نتيجة الإضراب.

وفي 3 يونيو، أعلن هانيبال القذافي الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ ثماني سنوات، وكذلك سوء معاملته.

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قضية موسى الصدر

وخُطِف نجل العقيد القذافي في سورية قبل ثماني سنوات ونُقِل إلى لبنان، وبعد الإفراج عنه جرى تسليمه للأمن اللبناني، لكن جرى توقيفه بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في ليبيا العام 1978.

ومنذ منتصف ديسمبر العام 2015، يقبع نجل القذافي رهن الاعتقال، إذ أصدر قاض لبناني مذكرة توقيف بحقه، بعدما وجه إليه تهمة «كتم معلومات» بقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه.