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محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده الجمعة 23 يونيو 2023, 07:46 مساء
محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى
هانيبال نجل العقيد معمر القذافي. (أرشيفية: بوابة الوسط)
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قال محامي هانيبال نجل العقيد معمر القذافي، إنه غادر المستشفى في لبنان بعدما تلقى الرعاية الطبية في مستشفى بلبنان لمدة أربع ساعات إثر تدهور حالته الصحية عقب إضرابه عن الطعام قبل أسبوعين احتجاجاً على سجنه منذ 2015 من دون محاكمة.

وأوضح محاميه بول رومانوس في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» أن «هانيبال القذافي تلقى العلاج اللازم والدواء والإسعافات الضرورية لهبوط الضغط والسكري والأملاح»، مشيرا أيضا إلى أن نجل القذافي حصل على «دواء الالتهاب لعلاج الآلام الحادة في العمود الفقري التي يعاني منها منذ مدة طويلة»، وأوضح أن موكله «ما زال مستمرا بالإضراب عن الطعام»

هانيبال القذافي يعلن الدخول في إضراب عن الطعام
وفي 3 يونيو، أعلن هانيبال القذافي الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ ثماني سنوات، وكذلك سوء معاملته. وفي 6 يونيو الجاري، قال المحامي بول رومانوس رئيس فريق دفاع هانيبال، في تصريح إلى «بوابة الوسط» من بيروت، إنه قابل موكله في محبسه لمتابعة تطورات الإضراب المفتوح، ووجد أن ملامحه بدت شاحبة، وقت المقابلة، ويعاني صداعاً في الرأس، وتراخياً في العضلات، وحالة جوع شديد طبيعية نتيجة الإضراب.

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ويوم الخميس، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن نجل القذافي نُقل، يوم الأربعاء، من مبنى قوات الأمن، حيث كان محتجزاً، إلى المستشفى بعدما شعر أفراد أمن بالمبنى بأن حالته تدهورت. وقالت ريم الدبري موكلة القذافي «حالته في تدهور مستمر وكل يوم بالنزول». وأضافت أنه لا علاقة له باختفاء الصدر ووصفته بأنه «رهينة سياسية لأغراض غير معلنة»، مشيرة إلى أنه «كان عمره سنتين» في وقت تلك الواقعة.

قضية موسى الصدر
وخُطِف نجل العقيد القذافي في سورية قبل ثماني سنوات ونُقِل إلى لبنان، وبعد الإفراج عنه جرى تسليمه للأمن اللبناني، حيث جرى توقيفه بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في ليبيا العام 1978. ومنذ منتصف ديسمبر العام 2015، يقبع نجل القذافي رهن الاعتقال، إذ أصدر قاض لبناني مذكرة توقيف بحقه، بعدما وجه إليه تهمة «كتم معلومات» بقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه.

ليبيا تطالب الحكومة اللبنانية بالإفراج عن هانيبال القذافي
وفي 19 يونيو الجاري، طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، في كلمة أمام مجلس الأمن، الحكومة اللبنانية بالإفراج عن هانيبال القذافي، متابعاً: «كلنا أمل لإيجاد حل لهذه الأزمة». وقبلها بيومين نقل السني لمندوب اليابان رئيس لجنة العقوبات في مجلس الأمن، موقف حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، التي تُحمّل لجنة العقوبات في مجلس الأمن تدهور الحالة الصحية لـ«هانيبال القذافي».

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