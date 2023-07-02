للمرة الثانية.. نقل هانيبال القذافي إلى مستشفى بلبنان في حالة حرجة

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد تلفزيون «الحدث» الإخبارية السعودية، اليوم الأحد، بأن هانيبال نجل العقيد معمر القذافي، نُقل إلى مستشفى في لبنان «ووضعه الصحي حرج».

ونقلت القناة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مصادر لم يحددها قولها إن هانيبال المضرب عن الطعام «يعاني من انخفاض حاد في مستوى سكر الدم ووضعه الصحي حرج».

هانيبال يدخل المستشفى

ويوم 22 يونيو المنقضي، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن نجل القذافي نُقل من مبنى قوات الأمن، حيث كان محتجزًا، إلى المستشفى بعدما شعر أفراد أمن بالمبنى بأن حالته تدهورت. وقالت ريم الدبري موكلة القذافي «حالته في تدهور مستمر وكل يوم بالنزول». وأضافت أنه لا علاقة له باختفاء الصدر ووصفته بأنه «رهينة سياسية لأغراض غير معلنة»، مشيرة إلى أنه «كان عمره سنتين» في وقت تلك الواقعة.

وفي اليوم التالي، قال محامي هانيبال إنه غادر المستشفى في لبنان بعدما تلقى الرعاية الطبية في مستشفى بلبنان لمدة أربع ساعات؛ إثر تدهور حالته الصحية عقب إضرابه عن الطعام قبل أسبوعين احتجاجاً على سجنه منذ 2015 من دون محاكمة.

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هانيبال يضرب عن الطعام

وفي 3 يونيو، أعلن نجل القذافي الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على استمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ ثماني سنوات، وكذلك سوء معاملته. وفي 6 يونيو الجاري، قال المحامي بول رومانوس رئيس فريق دفاع هانيبال، في تصريح إلى «بوابة الوسط» من بيروت، إنه قابل موكله في محبسه لمتابعة تطورات الإضراب المفتوح، ووجد أن ملامحه بدت شاحبة، وقت المقابلة، ويعاني صداعاً في الرأس، وتراخياً في العضلات، وحالة جوع شديد طبيعية نتيجة الإضراب.

وخُطِف نجل العقيد القذافي في سورية قبل ثماني سنوات ونُقِل إلى لبنان، وبعد الإفراج عنه جرى تسليمه للأمن اللبناني، حيث جرى توقيفه بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في ليبيا العام 1978. ومنذ منتصف ديسمبر العام 2015، يقبع نجل القذافي رهن الاعتقال، إذ أصدر قاض لبناني مذكرة توقيف بحقه، بعدما وجه إليه تهمة «كتم معلومات» بقضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه.