المركز الوطني للصحة الحيوانية: إجراءات لاحتواء «الجلد العقدي»

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للصحة الحيوانية إن فرقه الفنية تابعت حالات الاشتباه في مرض «الجلد العقدي» ببعض المناطق في أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى تنفيذ عدد من الإجراءات الصحية، لاحتواء الوضع الوبائي.

وناشد المركز، في بيان، «مربي الأبقار التعاون مع هذه الفرق، والتواصل مع مكاتب الصحة الحيوانية الواقعة في محال سكنهم، للتزود بالتعليمات والإرشادات البيطرية، لاحتواء المرض».

إخطار من منظمة الصحة الحيوانية العالمية بشأن «الجلد العقدي»

في الشهر الماضي، تلقت ليبيا إخطارا من منظمة الصحة الحيوانية العالمية برصد إصابات للماشية بهذا المرض، بينما قال مدير إدارة الحجر الصحي بالمركز، وليد المحجوبي، في تصريح لبرنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «الوسط wtv»، إن هذا المرض «لم يكن موجودا في ليبيا»، مشيرا إلى وجود حالات جرى اكتشافها، وتشكيل المركز لجان تقصٍ لحالات هذا المرض.

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وبشأن انتقال المرض عبر خرفان أتت من الحدود الجنوبية، وتحديدا السودان، أوضح المحجوبي: «هناك محجر بيطري في الجنوب، لكن التهريب خارج سيطرتنا». يوضح خبراء أن «الجلد العقدي» عدوى فيروسية تنتشر مع بداية فصل الصيف، وإن كانت تظهر خلال فترات أخرى من العام، وتُصيب رؤوس العجول والماشية، وتبدأ أعراضها بارتفاع درجة الحرارة، لتصل إلى 40 درجة أو أكثر، ثم تظهر عقد جلدية بأشكال وأحجام مختلفة، وتنتشر في أجزاء متفرقة من جسم الحيوان، وتؤدي إلى تورم بالغدد الليمفاوية.

رأس ماشية مصابة بالجلد العقدي. (المركز الوطني للصحة الحيوانية)

من عملية تحصين رأس ماشية مصابة بالجلد العقدي. (المركز الوطني للصحة الحيوانية)

من عملية تحصين رأس ماشية مصابة بالجلد العقدي. (المركز الوطني للصحة الحيوانية)

من عملية تحصين رأس ماشية مصابة بالجلد العقدي. (المركز الوطني للصحة الحيوانية)