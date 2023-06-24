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مسؤول ليبي لبرنامج «فلوسنا»: تشكيل لجان لفحص حالات ماشية يشتبه بإصابتها بـ«الجلد العقدي» (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 12:45 صباحا
مسؤول ليبي لبرنامج «فلوسنا»: تشكيل لجان لفحص حالات ماشية يشتبه بإصابتها بـ«الجلد العقدي» (شاهد)
حملة تحصين الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية في بني وليد. (الإنترنت)
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قال مسؤول بالمركز الوطني للصحة الحيوانية، إن مرض «الجلد العقدي» الذي يصيب الماشية لم يكن موجودا في ليبيا، مشيرا إلى وجود حالات جرى اكتشافها وسيشكل المركز لجان تقصٍ لحالات هذا المرض.

وتلقت ليبيا إخطارا من منظمة الصحة الحيوانية العالمية بإصابة الماشية بهذا المرض.

وذكر مدير إدارة الحجر الصحي بالمركز وليد المحجوبي، في تصريح لبرنامج «فلوسنا» الذي تبثه قناة «الوسط wtv» هذا المرض ينتشر في الأبقار والعجول على هيئة عقد ليمفاوية، مطمئنا أن هذا المرض «لا يثير الخوف» على صحة الإنسان.

- حملة بيطرية لتحصين الأبقار ضد «الحمى القلاعية» في بني وليد

وبشأن انتقال المرض عبر خرفان أتت من الحدود الجنوبية، وتحديدا السودان، قال المحجوبي «هناك محجر بيطري في الجنوب، لكن التهريب خارج سيطرتنا».

ما هو  مرض الجلد العقدي؟
ويقول خبراء إن مرض الجلد العقدي، عدوى فيروسية تبدأ في الانتشار عادة مع بداية فصل الصيف، وإن كانت تظهر خلال فترات أخرى من العام، وتُصيب رؤوس العجول والماشية، وتبدأ أعرضه بارتفاع درجة الحرارة، لتصل إلى 40 درجة أو أكثر، ثم تظهر عقد جلدية بأشكال وأحجام مختلفة، وتنتشر في أجزاء متفرقة من جسم الحيوان وتؤدي إلى تورم بالغدد الليمفاوية.

وحسب الخبراء، فإن الإصابة تحدث بسبب عدم التهوية بالمزارع والحظائر على الأسلوب القديم خاصة في القرى والنجوع، حيث يكثر البعوض والناموس والذباب، الناقل الرسمي للمرض، لافتا إلى أن العجول بالجلد العقدي أيضًا في حالات نقص الفيتامينات ومكونات الغذاء الأساسية، فتظهر العقد الجلدية في جسم الحيوان، وتحوي صديدا ملوثا بالفيروس، وسرعان ما تتحول إلى قشور صلبة وجافة، وتسبب الوفاة عندما يصاب الجهاز التنفسي للحيوان.


 

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