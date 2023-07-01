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النهر الصناعي: عودة الكهرباء لموقع الحساونة ومباشرة تشغيل الآبار بشكل جزئي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 06:03 مساء
النهر الصناعي: عودة الكهرباء لموقع الحساونة ومباشرة تشغيل الآبار بشكل جزئي
جانب من مرافق منظومة النهر الصناعي. (أرشيفية: صفحة جهاز النهر الصناعي)
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أعلنت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، اليوم السبت، عودة التيار الكهربائي لموقع الحساونة واستقراره، ومباشرة أعمال تشغيل الآبار المنتجة بشكل جزئي.

وقال مدير موقع حقل الحساونة المكلف عبدالوهاب راشد، إن فرق التشغيل واصلت العمل طوال ليل أمس الجمعة وحتى صباح اليوم السبت لتشغيل الآبار، وسيستمر العمل حتى استكمال تشغيل جميع الآبار العاملة، وفق بيان صادر عن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن الوضع التشغيلي لجميع مراحل المشروع في «حالة جيدة»، وطمأن المواطنين بتوفر المياه وبكميات وفيرة.

خروج كامل الآبار بالحقل الشرقي من الخدمة
وأمس الجمعة، أعلنت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بقصر بن غشير انقطاع التيار الكهربائي عن أكبر الحقول، وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي من الخدمة.

«الكهرباء»: معالجة عطل فني بأحد الخطوط المغذية للنهر الصناعي
النهر الصناعي: خروج كامل الآبار بالحقل الشرقي من الخدمة بعد انقطاع الكهرباء

وقالت الغرفة إن الأمر سيترتب عليه «انخفاضا حادا» بمعدلات الإنتاج اليومي، مفيدة باتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة والتنسيق مع الشركة العامة للمياه، وفق بيان مقتضب صادر عن جهاز النهر الصناعي - منظومة الحساونة - سهل الجفارة.

وأشار البيان إلى عمل فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء والفرق التابعة لجهاز النهر الصناعي على إعادة شحن المحطات الكهربائية من أجل عودة الكهرباء للحقول.

«الكهرباء»: معالجة العطل الفني بالخط المغذي للحقل الشرقي
ولاحقا، قالت الشركة العامة للكهرباء إن فرق الصيانة قامت بمعالجة العطل الفني الحاصل بأحد خطوط نقل الطاقة المغذي لمنظومة آبار النهر الصناعي الحقل الشرقي.

وطمأنت الشركة في بيان مقتضب، بأن التيار الكهربائي قد عاد لوضعه الطبيعي بمنظومة النهر الصناعي قبل أن تتأثر إمدادات المياه بهذا الانقطاع الناجم عن «خلل الفني».

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