النهر الصناعي: خروج كامل الآبار بالحقل الشرقي من الخدمة بعد انقطاع الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بقصر بن غشير، اليوم الجمعة، انقطاع التيار الكهربائي عن أكبر الحقول، وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي من الخدمة.

وقالت الغرفة إن الأمر سيترتب عليه «انخفاضا حادا» بمعدلات الإنتاج اليومي، مفيدة باتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة والتنسيق مع الشركة العامة للمياه، وفق بيان مقتضب صادر عن جهاز النهر الصناعي - منظومة الحساونة - سهل الجفارة.

وأشار البيان إلى عمل فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء والفرق التابعة لجهاز النهر الصناعي على إعادة شحن المحطات الكهربائية من أجل عودة الكهرباء للحقول.