«الكهرباء»: معالجة عطل فني بأحد الخطوط المغذية للنهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، إن فرق الصيانة قامت بمعالجة العطل الفني الحاصل بأحد خطوط نقل الطاقة المغذي لمنظومة آبار النهر الصناعي الحقل الشرقي.

وطمأنت الشركة في بيان مقتضب، بأن التيار الكهربائي قد عاد لوضعه الطبيعي بمنظومة النهر الصناعي قبل أن تتأثر إمدادات المياه بهذا الانقطاع الناجم عن «خلل الفني».

النهر الصناعي: خروج كامل الآبار بالحقل الشرقي من الخدمة بعد انقطاع الكهرباء

خروج كامل الآبار بالحقل الشرقي من الخدمة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة بقصر بن غشير انقطاع التيار الكهربائي عن أكبر الحقول، وخروج كامل الآبار ومحطة الضخ بالحقل الشرقي من الخدمة.

وقالت الغرفة إن الأمر سيترتب عليه «انخفاضا حادا» بمعدلات الإنتاج اليومي، مفيدة باتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة والتنسيق مع الشركة العامة للمياه، وفق بيان مقتضب صادر عن جهاز النهر الصناعي - منظومة الحساونة - سهل الجفارة.

وأشار البيان إلى عمل فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء والفرق التابعة لجهاز النهر الصناعي على إعادة شحن المحطات الكهربائية من أجل عودة الكهرباء للحقول.