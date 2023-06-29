«سبها الطبي»: 18 ولادة في أول أيام العيد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي إجراء 18 عملية ولادة في أول أيام عيد الأضحى، حيث نقل إلى حضّانات حديثي الولادة 19 طفلا بينهم توأمان.

وأشار المركز إلى أن العمل يسير بوتيرة هادئة في جميع أرجاء المركز، فيما تبقى عناصر التمريض في قسم حضّانات حديثي الولادة في حالة استعداد دائم، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطمأن المركز الآباء والأمهات على أطفالهم، وأنهم يتلقون الرعاية اللازمة من عضوات الفريق الطبي بالحضّانات وهن «الطبيبة بسمة الزين والممرضتان سرور إبراهيم وعائشة عبدالرحيم والمسعفة آمنة رمضان».